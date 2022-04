Inter senza Çalhanoglu e Bastoni a caccia della rimonta scudetto

Per Udinese-Inter ballottaggio in difesa mentre in mezzo dovrebbe esserci Vidal. Ultime news, formazioni, orario partita.

La rincorsa scudetto nerazzurra riparte da Udinese–Inter: gli uomini di Inzaghi, dopo il tanto rocambolesco quanto inaspettato risultato contro il Bologna, vogliono infatti ripartire subito per cercare di sfruttare un eventuale scivolone del Milan contro la Fiorentina o, comunque, per cercare di impedire una possibile fuga della squadra di Pioli.

Vai alla gallery > Vai alla gallery >

I meneghini avranno tuttavia a che fare con un paio di importanti defezioni e con un avversario decisamente in forma come i friulani, i quali giocano ormai con la testa libera e sulle ali dell’entusiasmo di un’ennesima tranquilla salvezza.

Udinese-Inter, tutta la pressione sui nerazzurri

Dopo la già citata sconfitta contro il Bologna, arrivata peraltro a causa di una topica di Radu, l’Inter ha visto sfumare la possibilità di portarsi in vetta e ora non dipende più solo da sé stessa. Con due punti in meno rispetto alla capolista Milan, Handanovic e compagni devono cercare di vincere tutte le quattro partite da qui a fine campionato e sperare nel frattempo a qualche passo falso dei ragazzi di Pioli. Espugnare la Dacia Arena non è mai facile e la tensione potrebbe giocare brutti scherzi.

Calendario Inter Serie A 2022, tutte le partite del campionato

Dal canto suo l’Udinese vive un ottimo momento, non ha problemi di classifica ed è reduce da quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta negli ultimi sei impegni, un ruolino di marcia senz’altro notevole e che ovviamente permette ai bianconeri di giocarsela a viso aperto e in tutta tranquillità.

Vedi anche: calendario Serie A

Udinese-Inter: infortuni, squalifiche e probabili formazioni

Qualche assenza di peso per l’Udinese: Gotti dovrà infatti fare a meno dello squalificato Makengo e probabilmente di bomber Beto, ancora non al meglio e al massimo candidato per la panchina. Il tecnico della formazione friulana può però godersi l’esplosione di Udogie, quattro reti stagionali di cui una (decisiva e piuttosto discussa) al Milan e due nelle ultime due giornate.

Anche tra le fila dell’Inter ci sono comunque da registrare un paio di forfait importanti: mancheranno infatti sia Bastoni (problema al soleo per lui) che lo squalificato Çalhanoglu. Quest’ultimo dovrebbe essere sostituito da Vidal, mentre nel terzetto difensivo D’Ambrosio potrebbe essere preferito a Dimarco (non impeccabile in quel di Bologna). In porta, torna invece Handanovic, out al Dall’Ara a causa di una contrattura del muscolo obliquo esterno dell’addome.

Di seguito dunque le probabili formazioni di Udinese-Inter.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. All.: Cioffi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

Inter formazione 2022. Giocatori, tecnico, proprietà, Palmares

Quando si gioca e dove vedere Udinese-Inter

Udinese-Inter è in programma domani, 1° maggio, alla Dacia Arena. Il fischio d’inizio del signor Chiffi di Padova è fissato per le ore 18, diretta esclusiva su DAZN.