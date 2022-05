Milan-Fiorentina 1-0, decide Leao. Rossoneri sempre primi in classifica

Milan-Fiorentina termina 1-0. Come è andata la partita, tabellino, marcatori, ammoniti

Si allarga sempre più il sorriso del rossoneri che escono vincitori in Milan-Fiorentina. La squadra di Pioli ottiene i tre punti dal match di San Siro e rimane al primo posto in classifica a due punti di vantaggio sull’Inter che ha vinto contro l’Udinese.

La gara viene decisa solamente all’82’ quando Leao sfrutta un errore al rinvio di Terracciano e manda la palla in fondo alla rete. Terza sconfitta consecutiva invece per i viola.

Milan-Fiorentina, come è andato il primo tempo

Il Milan si presenta in campo con la medesima formazione iniziale che ha affrontato la Lazio la scorsa domenica, con Bennacer che recupera, ma va in panchina. La Fiorentina, dopo le ultime due pessime prestazioni, si dimostra un osso duro da valicare in virtù del fatto che è ancora in lotta per un posto in Europa League nonostante sia reduce da due passi falsi. Il Milan passa dopo sette minuti con Theo Hernandez, ma l’azione è viziata da una posizione di fuorigioco di Messias ad inizio nazione e il gol non viene convalidato.

I rossoneri potrebbero sbloccare il match al 16’ con un tocco sotto di Giroud, ma il francese è impreciso. Parallelamente cresce anche la Fiorentina, che dopo essersi divorata lo 0-1 con Igor all’11, costringe Maignan al paratone sul siluro di Saponara al 21’, mentre due minuti prima viene graziata da Valeri che non estrae il secondo giallo a Maleh per fallo su Tonali (19’).

Milan-Fiorentina, come è andato il secondo tempo

La ripresa inizia con Quarta che prende il posto di uno spaesato Venuti e con Il Milan offensivo due volte con Leao e una con Kessié e Tonali senza sfondare la rete. Dentro Rebic, Krunic e Ibrahimovic, ma l’occhiale resiste sul risultato. Sembra il classico match che si può sbloccare solamente con un episodio che, puntuale come un orologio svizzero, si presenta all’82 con Terracciano che consegna incredibilmente la palla a Leao che ringrazia e fa esplodere San Siro.

Milan-Fiorentina 1-0, il tabellino: chi ha segnato, chi è stato ammonito

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié (34’st Bennacer); Messias (11’st Rebic), Brahim Diaz (11’st Krunic) Leão; Giroud (22’st Ibrahimovic). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Romagnoli, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers. Allenatore: Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (1’st Martinez Quarta), Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan (22’st Torreira), Amrabat, Maleh (14’st Bonaventura); Nico Gonzalez (22’st Ikoné), Cabral, Saponara (36’st Sottil). A disposizione: Rosati, Dragowski, Callejon, Terzic, Piatek, Nastasic, Kokorin. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Valeri di Roma Due

MARCATORI: 37’st Leão

NOTE: Ammoniti: Bennacer (M); Maleh, Venuti, Martinez Quarta (F).