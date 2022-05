Juventus-Lazio: Chiellini e Dybala salutano lo Stadium. Formazioni

Juventus Lazio, Serie A 37esima giornata News, probabili formazioni, a che ora si gioca e dove vedere la partita streaming o Tv

Juventus–Lazio è una delle due partite (insieme a Sampdoria-Fiorentina) che si disputeranno nel posticipo di Serie A. Gara decisamente importante per gli ospiti, desiderosi di chiudere il discorso Europa League, mentre per i bianconeri poco cambia in termini di classifica.

Andiamo dunque a vedere a che ora si gioca, arbitro, ultime news, probabili formazioni e dove vedere la sfida tra la Juve e la Lazio.

Quando si gioca, dove vedere e chi arbitra Juventus-Lazio

Juventus–Lazio si disputerà lunedì 16 maggio a Torino. Il fischio d’inizio dell’arbitro Ayroldi è fissato per le ore 20.45 e il match sarà trasmesso in streaming su DAZN e NOW e in TV su Sky. In entrambi i casi sarà necessario un abbonamento.

Ultima partita all’Allianz con la Juve per Dybala e Chiellini

Ultima partita casalinga con la maglia della Juventus per Paulo Dybala e Giorgio Chiellini: entrambi infatti a fine stagione lasceranno il club bianconero.

Nel futuro della Joya potrebbe esserci l’Inter, mentre il difensore campione d’Europa potrebbe provare a chiudere la carriera in qualche campionato meno competitivo (si fa un gran parlare di Stati Uniti) per poi tornare alla Juve in veste di dirigente.

Giocatori Juve 2022: ecco chi sono. La formazione della Juventus

Juve per l’onore, Lazio per l’Europa League

La Juventus dopo la sconfitta con il Genoa ha ormai ben poco da dire a questo campionato: i bianconeri sono matematicamente qualificati in Champions League e hanno parecchio distacco dal Napoli con due sole partite ancora da disputare, quindi salvo clamorosi harakiri partenopei (che incontreranno Genoa e il già salvo Spezia) difficilmente riusciranno a colmare il gap.

Decisamente più motivata invece la Lazio che all’Allianz Stadium potrebbe chiudere il discorso Europa League: in caso di vittoria i bianconcelesti sarebbero matematicamente qualificati alla seconda competizione europea per importanza, con l’ultima giornata che decreterebbe solo se sarà quinto o sesto posto (in base ai risultati di Fiorentina e Atalanta potrebbero entrare in gioco come discriminanti gli scontri diretti, la classifica avulsa o la differenza reti, ma i capitolini sarebbero in ogni caso in EL).

L’approdo alla competizione potrebbe anche in caso di pareggio, ma sia Fiorentina che Atalanta dovrebbero perdere le rispettive partite.

Vedi anche: calendario Serie A

Juventus-Lazio, probabili formazioni

Lo Stadium saluterà Chiellini, il quale partirà titolare e con la fascia da capitano al braccio. In campo dall’inizio anche l’altro partente Dybala, il quale dovrebbe agire nel tridente con Vlahovic e Morata.

Dall’altra parte invece assente il capocannoniere del campionato, Ciro Immobile. Probabile che a sostituirlo sia Cabral.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Juventus–Lazio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pellegrini; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Cabral, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri