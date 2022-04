Inter-Verona, Serie A 2021/2022: probabili formazioni e guida TV

Inter-Verona si gioca sabato alle ore 18. Ecco le possibili scelte di Inzaghi e Tudor e come vedere la partita in televisione e in streaming.

La capolista a caccia di punti: Inter–Verona vedrà infatti i nerazzurri cercare di dare continuità ai propri risultati dopo l’importantissimo successo ottenuto in casa della Juventus.

Occhi però a non sottovalutare l’Hellas, squadra già salva ma sempre agguerrita e autentica mina vagante di questa Serie A.

Ultimi risultati e classifica Inter

L’Inter come detto è reduce dal successo sulla Juventus, ma il 2022 non è stato particolarmente esaltante e la vetta della classifica, pur con una partita in meno, dista ora quattro lunghezze.

Un eventuale successo sull’Hellas permetterebbe dunque agli uomini di Inzaghi non solo di trovare due vittorie consecutive per la prima volta nel nuovo anno solare, ma anche e soprattutto di mettere pressione a Milan e Napoli in ottica scudetto.

Hellas Verona, ultime news

Al nono posto con quarantacinque punti, l’Hellas ha ormai poco da dire a questo campionato, ma ha più volte dimostrato di non fare sconti e di essere sempre una bella gatta da pelare anche per le big della Serie A

I ragazzi di Tudor hanno entusiasmo e vogliono chiudere al meglio il campionato, come affermato in conferenza dallo stesso tecnico gialloblù, intervenuto ai microfoni di via Olanda per presentare Inter-Verona.

Gli scaligeri hanno inoltre un tabù da sfatare: l’Hellas non ha infatti mai vinto al Meazza.

Iinter-Verona, probabili formazioni

L’Inter si presenta alla sfida del Meazza senza lo squalificato Lautaro Martinez, il quale sarà verosimilmente sostituito da Joaquin Correa. Qualche dubbio anche sull’esterno sinistro, anche se Ivan Perisic è favorito. Dietro dovrebbe rivedersi Stefan De Vrij.

I dubbi per il Verona sono invece sulla trequarti: Antonin Barak non è al meglio a causa di una brutta influenza intestinale che l’aveva già tenuto fuori durante l’ultimo turno di campionato. Al suo posto dovrebbe essere riproposto Daniel Bessa. Per il resto non sono previste grosse novità.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Inter–Verona.

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Corre, Dzeko

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone

Dove vedere Inter-Verona

Inter–Verona fa parte del pacchetto esclusivo di DAZN, quindi sarà disponibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma sportiva. La partita del sabato “in comproprietà” con Sky sarà invece Cagliari-Juventus.