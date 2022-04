Juventus-Inter, 2021/2022: i nerazzurri espugnano l’Allianz Stadium

Serie A, il Derby d’Italia è dei meneghini: Juventus-Inter termina 0-1. Decide Çalhanoglu.

Juventus–Inter si chiude sullo 0-1: nonostante l’ottima prova dei padroni di casa, i nerazzurri hanno infatti saputo soffrire e alla fine hanno portato a casa il Derby d’Italia grazie alla rete messa a segno al quinto minuto di recupero del primo tempo da Çalhanoglu.

Gli uomini di Inzaghi si rilanciano dunque nella corsa scudetto, i bianconeri restano invece al quarto posto.

Juventus Inter la partita

PRIMO TEMPO. La Juventus si presenta alla sfida con un 4-2-3-1 decisamente offensivo e infatti partono fortissimo: la prima frazione di gioco è infatti un monologo bianconero, con l’Inter che si limita a difendersi. Tante le occasioni create dagli uomini di Allegri, la più clamorosa delle quali è sicuramente la traversa centrata al 9′ da Chiellini.

Il calcio però è imprevedibile e il Derby d’Italia non fa eccezione, come dimostra il fatto che in pieno recupero gli ospiti si portano avanti in un recupero a dir poco concitato. A far nascere il tutto è un contatto tra Dumfries e Morata in area bianconera: dopo aver sorvolato, Irrati viene richiamato al VAR e concede il penalty.

Da qui in avanti succede di tutto: Çalhanoglu si fa ipnotizzare da Szczesny, sul prosieguo dell’azione la palla entra in porta, l’arbitro fischia prima il fallo in attacco ma poi, su indicazione dal VAR, concede la ripetizione del rigore in quanto De Ligt, il primo ad avventarsi sul pallone dopo la parata del portiere, era entrato in area prima dell’esecuzione.

Tutto ciò porta quindi Çalhanoglu a presentarsi nuovamente dal dischetto e, questa volta, a battere il portiere bianconero per lo 0-1.

SECONDO TEMPO. La ripresa scorre bene o male come il primo tempo, ossia con la Juve che attacca e l’Inter che si copre e cerca di ripartire.

Gli sforzi bianconeri non vengono però premiati: il massimo che Chiellini e soci riescono a ottenere è infatti il secondo legno di serata, questa volta con Zakaria che dopo aver liberato una gran botta dal limite vede il pallone venire deviato da Handanovic sul palo.

Juventus-Inter si conclude dunque sullo 0-1 per la Beneamata che, con una partita da recuperare, si porta a -3 dalla coppia di testa formata da Milan (anche i rossoneri hanno però una partita da giocare) e Napoli. I piemontesi con il k.o. odierno vedono invece svanire il sogno rimonta.

TABELLINO JUVENTUS-INTER 0-1

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (73′ De Sciglio); Locatelli (34′ Zakaria), Rabiot (84′ Arthur); Cuadrado (84′ Bernardeschi), Dybala, Morata (73′ Kean); Vlahovic. All.: Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries (58′ Darmian), Barella, Brozovic (77′ Gagliardini), Çalhanoglu (77′ Vidal), Perisic; Martinez (58′ Correa), Dzeko (91′ Gosens). All.: Inzaghi

MARCATORI: Çalhanoglu (rig. 45′ + 5)

