Bologna-Inter, recupero 20ª giornata Serie A: quando si gioca. Guida TV

Bologna-Inter recupero Serie A 2021 2022. News, a che ora si gioca formazioni e dove vedere la partita.

Bologna-Inter chiude il mercoledì di recuperi di Serie A: i nerazzurri fanno dunque visita ai felsinei per cercare il sorpasso in classifica sul Milan e issarsi dunque al primo posto.

Ecco classifica, le ultime news, probabili formazioni e guida TV per seguire la partita valida per la ventesima giornata di campionato.

Bologna-Inter, classifica Serie A

L’Inter si presenta alla sfida da seconda in classifica e due punti di svantaggio rispetto alla capolista Milan. Gli uomini di Inzaghi hanno dunque bisogno di vincere per potersi issare sul gradino più alto del podio a quattro giornate dal termine.

Per il Bologna la situazione è invece piuttosto tranquilla: i felsinei hanno trentanove punti e nessuna particolare ambizione di classifica, ma sono reduci da quattro risultati utili consecutivi e quindi arrivano senza affanno.

Calendario serie A: partite campionato 2022. Lista completa e classifica

Bologna-Inter, arbitro e ultime notizie

Sarà il signor Doveri a dirigere il match tra Bologna e Inter. Con lui gli assistenti di linea Imperiale e Cecconi e il quarto uomo Marchetti. In sala video ci saranno invece Fabbri (VAR) e Paganessi (AVAR).

Tra le fila nerazzurre dovrà stare particolarmente attento Çalhanoglu, entrato in diffida e quindi a rischio squalifica.

Bologna-Inter, probabili formazioni

Il Bologna si ritrova a che fare con la squalifica di Medel e l’indisponibilità di Dijks, ma non dovrebbe cambiare granché rispetto al solito. Tra le fila dell’Inter possibile invece che Correa abbia un chance dall’inizio.

Di seguito dunque le probabili formazioni ufficiali di Bologna-Inter.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All.: Tanjga

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All.: Inzaghi

Inter formazione 2022. Giocatori, tecnico, proprietà, Palmares

Bologna-Inter, quando si gioca e dove vederla

Bologna-Inter è in programma domani, 27 aprile, alle ore 20.45. La sfida del Dall’Ara sarà disponibile sia in streaming su DAZN e Now, ma anche in TV su Sky solo per chi è abbonato.