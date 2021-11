Playoff mondiali 2022 Italia. Spareggi e avversarie della nazionale

Playoff Mondiali Qatar 2022 Nazionale italiana di calcio. Ecco quando e contro chi gioca l’Italia agli spareggi per il mondiale. Sorteggio e regolamento.

Playoff mondiali 2022. Dopo il secondo posto nel girone per le qualificazioni ai mondiali 2022, la nazionale di calcio italiana dovrà giocare gli spareggi per guadagnarsi un posto al torneo. Oggi è stato effettuato il sorteggio, vediamo quindi quale avversario ha riservato l’urna all’Italia e quando si gioca.

Quando gioca l’Italia ai playoff. Data e avversario

In base al sorteggio di Zurigo l’avversario dell’Italia nella semi finale degli spareggi Mondiali è la Macedonia del Nord. La partita si giocherà in gara secca il 24 o il 25 marzo 2022 in Italia, con luogo e ora ancora de definire.

In caso di passaggio del turno gli azzurri allenati da Roberto Mancini affronteranno la vincente della partita fra Portogallo e Turchia in finale, fra il 29 e il 30 marzo.

Insomma, vincendo la prima gara l’Italia potrebbe giocare contro la nazionale di Cristiano Ronaldo e per di più fuori casa, come stabilito dal durissimo sorteggio odierno. Per gli azzurri la strada verso il mondiale 2022 si preannuncia in salita.

Come funzionano gli spareggi mondiali

I playoff per i mondiali del Qatar 2022 prevedono una nuova formula rispetto al passato. Sono 12 le squadre coinvolte, fra cui l’Italia che si affronteranno in una sorta di Finale Four. Più semplicemente bisognerà vincere 2 partite che si giocano in gara secca, in pratica semi finali e finale.

La prima partita vede opposte le teste di serie (l’Italia è fra queste) in casa contro le non teste di serie. Poi la finale a seconda del sorteggio può essere in casa o fuori . Insomma un meccanismo complesso, ma dove in sostanza conta solo vincere per gli azzurri. Superare entrambe le avversarie è l’unico modo rimasto alla nazionale per partecipare alla prossima edizione della coppa del mondo. Incrociamo le dita.

