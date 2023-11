Italia Macedonia del nord. Le prove d’appello sono finite per la nazionale di calcio maschile che venerdì 17 novembre ore 20.45 all’Olimpico di Roma si gioca il proprio destino. É il settimo e penultimo match delle qualificazioni a Euro 2024: ed è comunque decisivo. Perché se è vero che lo scontro diretto è contro l’Ucraina, i punti in palio contro la Macedonia del Nord sono decisivi nel girone.

Italia Macedonia del Nord dove vederla

Partita : Italia-Macedonia del nord

: Italia-Macedonia del nord Dove si gioca : Stadio Olimpico (Roma)

: Stadio Olimpico (Roma) Data : 17 novembre

: 17 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Dove vederla in Tv : RAI Uno

: RAI Uno Come vederla in streaming: su RAI Play

L’Italia affronta la Macedonia del Nord in casa, arbitra lo sloveno Vladimir Sajn. All’Olimpico la prevendita dei biglietti è cominciata da diversi giorni: si va vicini al pienone, forse al tutto esaurito. L’aiuto del pubblico sarà necessario.

Italia Macedonia del Nord: le assenze

La squadra azzurra si è ritrovata agli ordini di Luciano Spalletti e ha iniziato gli allenamenti. Il CT ha dovuto fare la conta dei danni e degli assenti nella lista dei convocati: inizialmente era di 29 nomi ma si è subito ridotta.

Sono già tornati a casa Meret, Calabria e Rafael Toloi. Anche Locatelli dopo un test sul campo lunedì pomeriggio ha lasciato il ritiro. Quattro defezioni certe: cui si aggiungono molti dubbi. Cambiaso, all’esordio, è uscito dal match di campionato con una caviglia malconcia. Jorginho, ora capitano dell’Arsenal, è tornato da Londra con la testa cucita, dopo la vittoria che ha riportato i Gunners al comando della classifica inglese. Anche Cristante non sta bene: affaticamento muscolare dopo il derby.

Le probabili formazioni

Al momento ipotizzare delle scelte definitive è davvero molto complicato. Ma seguendo quelle che sono state le scelte di Spalletti, l’Italia dovrebbe appoggiarsi su alcuni punti fermi. Di Lorenzo e Dimarco, reduce dal gol strepitoso in pallonetto da metacampo di domenica scorsa sulle fasce con l’accoppiata. Barella-Frattesi a centrocampo. Se Jorginho è in condizioni, e dovrebbe esserlo, la maglia da titolare sarà sua. L’Italia deve vincere. E quindi giocherà con la massima potenzialità offensiva: che in questo momento è rappresentata da Berardi, Scamacca e Chiesa.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Scamacca, Chiesa. Ct: Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2) – Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct: Milevski.

Italia Macedonia del Nord, precedenti e statistiche

Sono pochi i precedenti tra Italia e Nord Macedonia (66esima nel ranking FIFA): questo sarà il quinto confronto. I precedenti sono legati alle due mancate qualificazioni ai Mondiali 2018 e 2022: le due sfide del 2016 (2-3 a Skopje) e 2017 (1-1 a Torino) nel girone di qualificazione (il CT era Ventura) nel quale abbiamo chiuso dietro alla Spagna. Poi la sfida ai playoff delle qualificazioni Mondiali 2022 persa a Palermo.

Il bilancio tra Italia e Macedonia del Nord è in perfetta parità: 1 vittoria per parte e 2 pareggi, 5 reti fatte e 5 subite nei confronti. L’Italia torna a Roma dopo due anni: ultimo match il pareggio contro la Svizzera del 2021.

Italia Macedonia del nord, le previsioni

Nella conferenza stampa pre partita il CT ha dichiarato: “Non farò una scelta sulla prima partita pensando alla seconda. Anche perché vincere la prima contro la Macedonia del Nord ci dà un vantaggio sulla seconda”. Quindi i giocatori della nazionale vogliono vincere e scacciare la “maledizione” Macedonia del Nord, che però ci ha imposto il pareggio all’andata.

Questa volta però deve essere quella del riscatto per la nazionale. Quindi il nostro pronostico è per la vittoria casalinga dell’Italia, che ci avvicinerebbe molto a Euro 2024.

Pronostico Italia Macedonia del Nord: 1

