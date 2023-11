La qualificazione della Nazionale italiana euro 2024 è ancora in bilico. L’Italia allenata dal CT Luciano Spalletti si ritrova in vista dei due incontri decisivi in calendario contro Macedonia del Nord e Ucraina. Ecco allora chi sono tutti i calciatori convocati dal CT per queste due gare decisive e come arrivano gli azzurri alla partita.

Nazionale italiana euro 2024, le convocazioni di Spalletti

La lista dei calciatori convocati da Spalletti è cambiate nelle ultime ore. Questo l’elenco aggiornato dei giocatori a disposizione a Coverciano, dopo alcune defezioni.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal)

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Inizialmente convocati, ma per problemi fisici hanno lasciato il ritiro azzurro lo juventino Manuel Locatelli, il milanista Davide Calabria e l’atalantino Rafael Toloi.

Convocazioni nazionale di calcio, novità e ritorni

I ritorni più importanti fra i giocatori della nazionale riguardano Alessandro Buongiorno (difensore del Torino) e Jorginho (centrocampista che gioca nell’Arsenal). Entrambi ritrovano la Nazionale cinque mesi dopo le Finals di Nations League.

Mentre i volti nuovi sono quelli del difensore della Juventus Andrea Cambiaso e del centrocampista del Monza Andrea Colpani, che avevano già preso parte agli stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale ma non hanno mai registrato presenze ufficiali in azzurro. Per loro potrebbe essere il momento dell’esordio.

Nazionale italiana euro 2024, perché Immobile non c’è

L’assenza più importante nelle lista dei convocati è quella di Ciro Immobile, attaccante della Lazio e capitano nella prima partita da nuovo CT di Spalletti. Il tecnico azzurro in conferenza stampa ha motivato questa decisione affermando che altri attaccanti in questo momento sono più in forma di lui. Si tratta quindi di scelta tecnica.

A Raspadori, Scamacca, Kean e a tutti gli altri il compito di non frali rimpiangere contro la Macedonia del Nord all’Olimpico venerdì 17 novembre. E poi contro l’Ucraina, nel match in programma a Leverkusen lunedì 20 novembre.

