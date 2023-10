La sfida tra Italia e Inghilterra è decisiva per la qualificazione all’Europeo 2024. Data orario formazione e simulazione

Inghilterra Italia. C’è una sola possibilità per l’Italia di chiudere con un minimo di tranquillità la corsa all’Europeo 2024. Ed è quella di vincere a Wembley contro l’Inghilterra ribaltando la sconfitta subita a Napoli, nella prima partita del girone di qualificazione. Ecco perché se la Nazionale di calcio vince è fatta.

Inghilterra Italia, la situazione di classifica

L’Inghilterra si trova in questo momento al comando del girone con tre punti di vantaggio sull’Italia e sull’Ucraina. Ma gli Azzurri devono recuperare una partita, tre dunque le gare da disputare rispetto alle due ancora in programma per gli ucraini. Italia che dopo l’Inghilterra affronterà tra un mese esatto, in casa, la Macedonia del Nord (17 novembre) per chiudere il girone contro l’Ucraina in trasferta, il 20, quando – si spera – i conti saranno già fatti senza la necessità di dovere fare risultato a tutti i costi.

Considerando che l’Inghilterra deve ancora giocare dopo di noi contro Malta e Macedonia del Nord, per puntare al primo posto non ci sono alternative che non siano quella di battere gli inglesi. Ci si qualifica con il primo ma anche con il secondo posto: pur portandoci all’europeo con un ranking inevitabilmente più basso e dunque con probabili rischi in fase di sorteggio.

Inghilterra Italia, i precedenti

Per l’Italia sarà l’ottava volta nello storico stadio di Wembley, dove finora gli Azzurri hanno vinto solo 2 volte: il 14 novembre 1973, grazie a una rete storica di Capello, e 24 anni dopo con un gol di Zola che il 12 febbraio 1997, ci portò ai playoff per la qualificazione ai Mondiali.

In realtà l’ultima soddisfazione, la più clamorosa in assoluto porta a una vittoria ma solo ai rigori, e dunque tecnicamente a quello che sul campo era stato un semplice pareggio: l’1-1 della finale di Euro 2020 vinta dagli Azzurri. L’ultimo precedente è la sconfitta di Napoli, di alcuni mesi fa, nella prima partita del girone di qualificazione all’Europeo.

L’Italia tuttavia non ha giocato solo a Wembley. In precedenza gli Azzurri hanno affrontato i leoni anche nel vecchio stadio di Highbury (quello dell’Arsenal), a White Hart Lane (stadio storico del Tottenham) nel 1949, Upton ad Park/Boleyn Ground (vecchia casa del West Ham) e più recemtemente all’Emirates (Arsenal) nel Craven Cottage (Fulham) nel 2013 e 2014.

Complessivamente Italia e Inghilterra si sono affrontate 31 volte, con un bilancio favorevole agli Azzurri: 11 vittorie a 9 con 11 pareggi. Ma considerando gli scontri diretti sono cinque successi su cinque incontri nelle Fasi Finali di Europei (1980, 2012 e 2020) e Mondiali (1990 e 2014).

Inghilterra Italia, le probabili formazioni

Quattro assenze, ma non di rilievo tra i titolari per l’Inghilterra che dovrebbe confermare la difesa a quattro con i fisicatissimi Stones e Maguire, ostacoli non impossibili per i nostri palleggiatori e un centrocampo estremamente tecnico e offensivo che punta sulle qualità di Bellingham, Rashford e Foden con Harry Kane unica punta.

Tante assenze per l’Italia a cominciare da quelle di Chiesa e Immobile, nemmeno convocati, cui si aggiungono quelle già citate di Tonali e Zaniolo. Probabile che Spalletti confermi Berardi, protagonista un’ottima prova contro Malta e autore di due goal, per riproporre anche Bonaventura e inserendo dal primo minuto Udogie e Scamacca, piuttosto brillanti e motivatissimi dopo il loro ingresso in campo nella ripresa.

Queste le probabili formazioni:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Bonaventura, Frattesi; Berardi, Scamacca, Udogie.

Quando gioca l’Italia contro l’Inghilterra a Wembley

Inghilterra-Italia è in programma martedì 17 ottobre alle 20.45 allo stadio internazionale di Wembley (Londra). Arbitra il francese Clement Turpin. Diretta TV in chiaro su RAIUno, live streaming su RAIPlay.

Quote in questo momento largamente favorevoli ai padroni di casa: la vittoria dell’Inghilterra è quotata 1.65, il pareggio 3.20 la vittoria esterna dell’Italia 5.65 con parametri che nelle ultime ore si sono fatti più favorevoli a un potenziale successo inglese.

Ultime news italia calcioscommesse

Inutile sottolineare che la vicenda calcioscommesse ha causato un vero e proprio terremoto emozionale che potrebbe avere delle conseguenze sulla tranquillità di numerosi giocatori. Tuttavia i nuovi nomi legati allo scandalo scommesse saranno noti sulla Rai solo dopo la partita Italia Inghilterra.