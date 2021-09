Villarreal-Atalanta Champions League: convocati, quando e dove vederla

Esordio stagionale anche in Europa per l’Atalanta di Giampiero Gasperini che dopo due pareggi consecutivi in Serie A torna in Champions League contro gli spagnoli del Villarreal. Le formazioni e dove vedere la partita della Dea.

Champions League, primo turno: Villarreal-Atalanta – Esordio europeo in trasferta anche per l’Atalanta di Gasperini, proprio come la Juventus. L’avversario è un test davvero molto probante, il Villarreal che ha conquistato lo scorso anno l’Europa League.

Villarreal-Atalanta, le formazioni

L’Atalanta si presenta ai nastri di partenza della Champions League per la terza stagione consecutiva con la consapevolezza di un progetto ormai consolidato e importante che vale punti ogni anno e che per questa edizione ha significato l’ingresso nella terza fascia di merito, addirittura sopra al Milan.

Gasperini dovrebbe cambiare pochissimo della squadra che nelle prime tre giornate di campionato ha raccolto una vittoria e un pareggio e che sabato è uscita beffata dal match contro la Fiorentina. Tra i pali torna Musso, assente contro i Viola, attacco affidato di nuovo a Zapata, in campo dal primo minuto con Malinovskyi e Pessina in appoggio.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Estupinan; Pino, Trigueros, Capoue, A. Moreno; G. Moreno, Dia. All. Emery.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini.

La squadra del Villarreal

Il Villarreal può essere considerato un modello per squadre come l’Atalanta, la prima provinciale arrivata al successo internazionale da Madrid, nonostante la convivenza con Real e Atletico grazie a un progetto sostenibile, concreto, molto attento ai giovani. Il progetto Villarreal è cominciato molti anni fa e ha cominciato a concretizzare risultati importanti fin dagli anni ’90. Un lungo percorso per arrivare al grande successo e a un trofeo internazionale l’Europa League vinta lo scorso anno in finale contro il Manchester United, a fronte di un trofeo spagnolo solo sfiorato (secondo posto nella Liga nel 2008) alle spalle del Real Madrid.

Il tecnico è Unai Emery, allenatore molto quotato che ha sposato la causa del ‘sottomarino’ lo scorso anno arrivando subito a centrare il bersaglio grosso.

Villarreal che è reduce da un lungo riposo, in Liga non gioca dal 29 agosto, tre pareggi di fila, poi la sconfitta in amichevole contro lo Sporting Braga. Il Villarreal, sconfitto anche dal Chelsea nel match per la Supercoppa europea, deve ancora conquistare la sua prima vittoria ufficiale di questa stagione.

Villarreal-Atalanta, dove vederla

Villarreal-Atalanta si gioca alle ore 21.00 di oggi allo stadio “Ceramica” di Villarreal (Madrid), Spagna. Arbitra il francese Clement Turpin, assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore. Quarto uomo Jeremie Pignard. Stephanie Frappart alla VAR (assistente Jerome Brisard).

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su SKY (canali 204 e 253). Il match sarà disponibile in streaming su SkyGo, NOW Tv e Infinity.

Le dichiarazioni di mister Gasperini