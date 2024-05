Roma e Fiorentina chiudono la stagione del calcio femminile con la finale di Coppa Italia Frecciarossa. Orario partita, diretta tv e chi vince.

Roma-Fiorentina è l’ultimo atto della stagione di calcio femminile che chiude il calendario con la Finale di Coppa Italia. Calcio d’inizio della partita in calendario Venerdì 24 maggio alle 21.30 a Cesena (Stadio Dino Manuzzi). Si tratta del secondo trofeo più importante della stagione dopo lo Scudetto conquistato dalla Roma per la seconda volta consecutiva.

Coppa Italia, finale Roma-Fiorentina tv e regolamento

L’incontro sarà visibile gratis in Tv, in diretta e chiaro su RAI Due. Se invece preferite guardarla in streaming, potete farlo su Raiplay sempre gratuitamente.

La partita è secca. In caso di parità dopo i 90’ si procede con i tempi supplementari, due di 15’ ciascuno oltre al recupero. In caso di ulteriore parità calci di rigore, cinque per parte. E poi a oltranza fino al primo errore decisivo.

Roma e Fiorentina, ultime sulle due squadre

Archiviata la sconfitta di campionato contro la Juventus, la Roma femminile ha conquistato una nettissima vittoria proprio contro la Fiorentina in quello che è stato un prologo di questa finale, l’ultima giornata di campionato. Per la Fiorentina, che non vince una partita di campionato dal 14 febbraio e che da allora le uniche partite le ha vinte proprio in Coppa contro la Juventus, è un momento di grande difficoltà: non solo in termini di risultati, ma anche di prestazioni.

Roma in forma assolutamente straordinaria e al gran completo. Fiorentina che nelle ultime uscite è sembrata in forte difficoltà da un punto di vista di tenuta atletica e fisica sui 90’.

Nessuna squalifica per le due squadre. Dopo le semifinali il giudice ha fermato solo Arianna Caruso, ammonita e in diffida, e il tecnico della Juventus Stefano Baroncini. Le sanzioni saranno scontate al primo turno di Coppa Italia della prossima edizione.

Rispetto all’ultima partita di campionato che risale a pochi giorni fa e che ha visto sia De la Fuente che Spugna ricorrere parecchio alle seconde linee, si rivedranno squadre al gran completo e tutte le titolari.

Roma-Fiorentina, la finale tra numeri, statistiche e precedenti

Eliminata la Juventus, detentrice del trofeo con una doppia vittoria in semifinale, la Fiorentina women torna in finale di Coppa Italia dopo cinque anni. Nel 2019 la sconfitta contro la Juventus in quella che era la terza finale consecutiva per la squadra viola. Roma alla quarta finale consecutiva: ma con un solo titolo in bacheca, quello vinto nel 2021 con Betty Bavagnoli alla guida della squadra. Alessandro Spugna, due Scudetti al suo attivo nelle ultime due stagioni, la Coppa non l’ha mai alzata.

Pur trattandosi della prima finale in assoluto tra viola e giallorosse va sottolineato che ci fu una finale che nel 1971 coinvolse queste stesse denominazioni. Ma erano club diversi: vinse 1-0 la Roma Calcio Femminile (che oggi con questa stessa denominazione gioca in Serie C).

Fiorentina imbattuta in questa edizione, vittorie con Ternana e Juventus e due pareggi nei quarti di finale con l’Inter. Roma che ha subito una delle pochissime sconfitte di questa stagione proprio in Coppa Italia, contro il Napoli, rimediando poi nella gara di ritorno dei quarti e battendo per due volte nettamente il Milan in semifinale.

Nei 18 precedenti giocati fin qui, netta supremazia della Roma, 11 vittorie, contro i due successi della Fiorentina e cinque pareggi. Nel corso di questa stagione di Serie A tre vittorie della Roma e un solo pareggio (0-0) al Viola Park. L’ultima vittoria della Fiorentina risale a cinque anni fa: era il match di ritorno di Serie A, 2-1 per la Viola. Da allora 11 vittorie della Roma e tre pareggi.

La squadra arbitrale sarà tutta al femminile: arbitro designato è Maria Marotta (Sapri) coadiuvata da Stefania Signorelli e Doriana Lo Calio (guardalinee) e da Silvia Gasperotti, quarto ufficiale di gara.

Roma-Fiorentina, il nostro pronostico

I precedenti, ma soprattutto il livello le prestazioni di queste ultime settimane che hanno visto la Fiorentina in affanno e in netta flessione, rendono la Roma superfavorita per questa sfida che, come tutte le finali, giocata sulla base di una gara secca, può comunque offrire sorprese.

Il clima delle finali, nelle ultime edizioni sia di Coppa Italia che di Supercoppa, ha riservato anche alcune delusioni a una Roma che quasi sempre si presentava al cospetto del trofeo nel ruolo di favorita.

PRONOSTICO FINALE COPPA ITALIA ROMA-FIORENTINA 1