Buona sgroppata per il Milan che forte della netta vittoria della gara d’andata a San Siro (3-0) esce indenne dal Reazhon, oltre 30mila tifosi entusiasti, e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League.

Rennes-Milan 3-2

Stefano Pioli opta per un turn-over blando schierando quasi tutti i titolari con Musah a centrocampo e Florenzi sul lato difensivo in considerazione di alcune indisponibilità. Jovic, squalificato in campionato per due giornate, è titolare al posto di Giroud. Che riposa.

Ambiente infuocato quello del Rennes che magari non spera nell’impresa: ma non vuole uscire dal campo senza il rimpianto di non averci provato. E all’11’ il Rennes si porta in vantaggio con Bourigeaud: azione interpretata in modo troppo passivo dalla difesa del Milan con l’attaccante bretone che ha spazio sufficiente per convergere e calciare a rete con grande efficacia, un diagonale estremamente secco e preciso che sorprende Maignan.

Il Milan pareggia quasi subito, praticamente alla prima occasione, dopo avere sofferto un po’ troppo le accelerazioni avversarie: azione molto bella, Reijnders apre a Theo Hernandez che crossa perfettamente per il colpo di testa vincente di Jovic. Maignan compie un solo intervento importante, ma clamoroso: dopo una respinta su un calcio di punizione violentissimo di Bourigeaud il portiere respinge una conclusione micidiale e ravvicinata di Kalimuendo.

Il secondo tempo, altri tre gol

Avvio di ripresa di nuovo estremamente spinto per il Rennes inframmezzato da alcune improvvise accelerazioni del Milan. Leao ha una clamorosa occasione, ma la spreca malamente presentandosi solo davanti a Mandanda e concludendo in bocca al portiere, forse scivolando al momento del tiro. Al 52’ l’arbitro Pinheiro ci mette del suo inventandosi letteralmente un calcio di rigore in favore del Rennes su un banalissimo e incruento contatto tra Kjaer e Terrier. Bourigeaud trasforma.

Al 58’ Rafa Leao si fa perdonare l’erroraccio di prima con un’azione davvero strepitosa: prende palla sulla propria trequarti e va via in contropiede su uno splendido lancio di Reijnders per presentarsi in area, scartare due avversari, il portiere e insaccare uno splendido gol.

Altro rigore per il Rennes, appena più convincente – ma nemmeno troppo – del precedente: un traversone che Kalimuendo accompagna di testa sul braccio di Jovic, non molto fortunato per la verità. Bourigeaud trasforma anche questo…

E sul 3-2 in favore del Rennes la partita si spegne con poche emozioni, parecchi cambi e una festosa e chiassosa presenza dei tifosi locali, comunque entusiasti di una vittoria che non vale la qualificazione.

Milan agli ottavi di finale

Il Milan accede agli ottavi di finale e attende i sorteggi in programma venerdì a mezzogiorno con l’ingresso nei tabelloni anche di Atalanta, in Europa League, e Fiorentina, in Conference League. In Champions League la Lazio scenderà in campo tra due settimane in Germania contro il Bayern. Inter, vittoriosa martedì con l’Atletico Madrid e Napoli, che ieri ha pareggiato contro il Barcellona giocheranno il match di ritorno tra il 12 e il 13 marzo.