Milan-Juve women Coppa Italia 2022 come vederla

Milan-Juventus femminile. A che ora si gioca la semifinale di Coppa Italia fra rossonere e bianconere. Data partita, formazioni e dove vederla in streaming.

Milan vs Juventus women. E’ la prima gara di andata delle semifinali di Coppa Italia femminile 2021-2022, che si gioca sabato 12 marzo fra due delle formazioni italiane più forti. Da una parte le campionesse d’Italia in carica della Juve e dall’altra il Milan, intenzionato a battere le rivali e provare a vincere il trofeo nazionale.

Ecco allora cosa attenderci da questo big match che mette in palio la qualificazione alla finale.

Milan-Juve coppa Italia femminile 2022 dove si gioca

La semifinale di Coppa Italia fra la squadra rossonera e quella bianconera, si gioca sabato 12 marzo ore 14:30 al Centro sportivo Peppino Vismara. Si tratta della gara di andata che si disputa quindi a Milano, nell’impianto che ospita le partite casalinghe della squadra rossonera.

Il ritorno si giocherà invece a Torino, in data ancora da definire in calendario (il 30 aprile o il primo maggio 2022). Chi avrà la meglio nei due incontri si qualificherà alla finale di Coppa Italia e potrà vincere il trofeo.

Milan femminile-Juventus precedenti e statistiche

L’ultima volta le due squadre si sono incontrate nella finale di Supercoppa Italiana, con la Juve che vinse il trofeo battendo 2-1 le rossonere. Nel campionato di Serie A femminile invece nell’ultimo confronto le bianconere hanno vinto la partita con il risultato di 5-2.

Quindi le statistiche sembrerebbero favorire la squadra di Torino. Ma attenzione alle possibili sorprese, perché ultimamente le rossonere appaiono più in forma.

Milan contro Juve women ultime sulle formazioni

Il Milan arriva a questa partite con alcune giocatrici infortunate, come ad esempio Alia Guagni, che spera di recuperare il prima possibile. Quasi certamente sarà della partita invece Lindsey Thomas, attaccante a segno anche nell’ultima gara di campionato.

La prima squadra femminile della Juventus invece è reduce da un periodo poco brillante. Tuttavia mister Montemurro può contare su calciatrici in grado di fare la differenza, specie in partite come queste. Un nome su tutte: Cristiana Girelli che vuole tornare al gol dopo un periodo difficile.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Dove vedere Milan-Juve femminile?

La partita di Coppa Italia femminile, in programma sabato 12 marzo alle 14:30 si potrà guardare in diretta streaming su TimVision. Inoltre, l’incontro sarà visibile su Dazn e sui rispettivi canali tematici delle due società, ovvero Juventus Tv e Milan Tv.

Queste le piattaforme in abbonamento dove fanno Milan-Juve. Non è invece prevista alcuna trasmissione gratis in televisione. La vincente della semifinale fra le due squadre incontrerà in finale di Coppa Italia la vincente dell’altra semifinale fra Empoli Ladies e AS Roma.

