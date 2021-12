Serie A femminile, cinquina Juve al Milan: undici e lode

Undicesima vittoria della Juventus che batte nettamente il Milan nel bigh match del turno di Serie A femminile, la Roma vince il derby pari tra Fiorentina ed Empoli

Undici: come le vittorie stagionali di questo girone d’andata di Serie A di calcio femminile. Come i punti di vantaggio su Inter e Milan, battuto nettamente nello scontro diretto di Vinovo. La Juventus continua il suo dominio incondizionato in campionato.

Juventus inarrestabile davanti a un buon Milan

Se lo scorso anno il Milan era stata l’unica squadra in grado di mettere almeno parzialmente in discussione la superiorità della Juventus, quest’anno la squadra di Ganz non va oltre una prestazione onorevole, appesantita da un risultato forse troppo severo. Eppure era stato proprio il Milan a passare in vantaggio dopo appena due minuti con Adami pronta a ribadire in rete una corta respinta di Salvai. Juventus micidiale nella sua risposta: Staskova firma il pareggio. É il momento più bello della partita con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Juve in vantaggio con Bonansea che capitalizza un errore in uscita di Giuliani, alla sua prima partita da ex. Il Milan si permette anche il lusso di sprecare un rigore che Peyraud-Magnin intercetta a Giacinti. Rossonere che hanno almeno altre due occasioni per il pareggio: ma le prodezze del portiere Peyraud-Magnin non possono nulla sul pareggio di Longo, in gol pochi minuti dopo essere entrata dalla panchina.

Sfruttando una condizione fisica invidiabile nonostante gli sforzi di metà settimana (trasferta a Londra contro il Chelsea), la Juventus negli ultimi venti minuti dilaga: Boattin segna un rigore concesso per un fallo di mano in area di Arnadottir. Poi, dopo una clamorosa palla gol fallita da due passi da Staskova, arrirvano in rapida successione i gol di Bonansea (cross non trattenuto da Giuliani) e Hurtig. Un 5-2 più pesante nei termini che nei contenuti per un buon Milan. Per la Juventus 35esima vittoria consecutiva in Serie A.

Champions Femminile, Chelsea-Juventus 0-0: un punto d’oro

La Roma vince il primo derby

Alle spalle della Juventus, ma otto punti più sotto, c’è la Roma che batte nel primo, storico, derby della Serie A femminile la Lazio. Girandola di gol al Tre Fontane: vantaggio di Pirone, di testa su azione di calcio d’angolo, raddoppio di Bernauer ancora di testa. Poi nel secondo tempo la reazione delle biancocelesti che con Noemi Visentin trovano il loro primo gol in trasferta e al 59’ trovano il pareggio su un rigore assegnato per un fallo di mano di Di Guglielmo e trasformato da Adriana Martin. Rete decisiva di Glionna di fronte a una Lazio comunque discreta a dispetto di tre soli punti in classifica. Per la Roma è la quinta vittoria consecutiva.

Bel pareggio nel derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. Vantaggio viola di Sabatino pareggio quasi immediato di Cinotti con la partita che resta viva fino al termine tra occasioni da gol e prodezze dei portieri, in modo particolare della fiorentina Schroffenegger decisiva in almeno un paio di occasioni.

I RISULTATI DELL’UNDICESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE

LA CLASSIFICA DI SERIE A FEMMINILE AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA

La Serie A femminile va ora in pausa: riprenderà a metà gennaio con la prima giornata di ritorno. Mercoledì di nuovo in campo la Juventus, in casa contro il Servette per l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Bianconere a un passo da una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale.

Tra sabato e domenica terzo e ultimo turno di Coppa Italia che decreterà le squadre promosse agli ottavi di finale della seconda competizione nazionale di Lega.