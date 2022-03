Coppa Italia femminile 2022 Empoli Roma: dove vederla in chiaro

Coppa Italia Femminile Empoli Ladies contro la Roma, a che ora si gioca e come vederla.

Empoli – Roma. Ancora una sosta, la penultima prima della fine del torneo, nel campionato femminile di Serie A, che riprenderà il 27 marzo con la 17esima giornata. Fine settimana dedicato alla Coppa Italia femminile che disputa la gara d’andata delle semifinali.

Il match di cartello è certamente la sfida tra Milan e Juventus che giocano la gara d’andata sabato pomeriggio al Vismara. A sorpresa nell’altra semifinale si affrontano invece Empoli e Roma, con le toscane che sono passate indenne dal derby con la Fiorentina grazie a due gol segnati in trasferta nel decisivo pareggio della gara di ritorno.

Empoli-Roma: dove e a che ora si gioca

L’Empoli è certamente una sorpresa: ma non si può considerare un elemento del tutto imprevedibile nella dinamica della competizione. La squadra toscana arriva da una clamorosa impresa: la vittoria sulla Juventus, sconfitta proprio in casa delle toscane dopo 54 risultati utili consecutivi, quasi tre anni di imbattibilità, è una delle grandi imprese di questa stagione. Empoli in serie positiva, due vittorie di fila, capace di alzarsi al di sopra della quota salvezza grazie anche all’ultimo successo in campionato contro il Verona.

Si gioca alle 14.30 di domenica pomeriggio, 12 marzo, al comunale di Petroio: e per la sfida contro la Roma, che detiene il trofeo, vinto in finale lo scorso anno contro il Milan, ci si attende davvero un bel pubblico. Abbonati al campionato di Serie A e tesserati godranno dell’ingresso omaggio: il biglietto under 18 è ridotto a soli 2 euro. Ingresso pieno a 10 euro. Biglietti già disponibili presso le prevendite abituali e direttamente al campo, prima del match.

Empoli-Roma precedenti e statistiche

Sei le partite giocate tra Empoli e Roma, tutti in serie A: cinque vittorie della Roma e una sola sconfitta, nel settembre del 2020. Apparentemente una statistica dominata dalle capitoline che sono reduci da ben tredici vittorie nelle ultime quindici partite ufficiali tra campionato e coppa. Per l’Empoli non è la prima semifinale di Coppa Italia dopo quella del 2017 contro la Fiorentina: ma in finale ci andarono le Viola che poi vinsero per la prima volta il trofeo.

A Roma nell’ultimo precedente di Serie A vittoria delle padrone di casa, 2-1: ma fu un successo molto sofferto. Vantaggio toscano con Dompig e vittoria in rimonta della squadra di Spugna a tempo scaduto con pareggio di Bergesen e gol decisivo al quinto minuto di recupero di Linari su rigore. Roma che aveva vinto anche la gara d’andata a Empoli per 0-3, era la prima giornata di campionato.

La squadra che al termine del doppio confronto passerà il turno, affronterà in finale in una gara secca in campo neutro la vincente della sfida tra Milan, finalista dello scorso anno e tre trofei all’attivo, e Juventus, sconfitta lo scorso anno in semifinale proprio dalla Roma, un trofeo all’attivo. Gara d’andata sabato al Vismara di Milano.

Empoli-Roma, le formazioni

Assente Cecilia Prugna, particolarmente attesa perché il capitano della squadra toscana inseguiva il sogno di segnare per la terza edizione consecutiva di Coppa Italia. Ma un brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio ha drammaticamente concluso anzitempo la sua stagione proprio sul più bello. Roma che quasi certamente confermerà la squadra che ha brillantemente bloccato la Juventus capolista sul pareggio, 1-1, domenica scorsa, puntando molto su Paloma Lazaro, capocannoniere delle giallorosse con nove reti, alla ricerca di un gol che la porterebbe in doppia cifra per la seconda stagione di fila.

Dove vedere la Coppa Italia femminile

La Coppa Italia femminile è in programma sulla piattaforma streaming TimVision ma la sfida tra Empoli e Roma sarà disponibile anche in chiaro anche su La7, e in streaming su La7.it.

