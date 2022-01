Roma VS Empoli Ladies, Serie A femminile. Quando si gioca e dove vederla

Roma contro Empoli Ladies Serie A Femminile. Formazioni ultime news e dove vedere la partita in Tv.

Con la sfida tra Roma e Empoli Ladies si apre ufficialmente il girone di ritorno del campionato di calcio femminile Serie A. Il match è in programma sabato 15 gennaio, alle ore 12.30, allo “Stadio Tre Fontane” di Roma. Arbitra Tommaso Zamagni della sezione di Cesena.

Le capitoline, seconde in classifica, sono reduci dalla sfortunata avventura nella Final Four di Supercoppa, terminata con la sconfitta in semifinale contro il Milan donne.

La partita si dovrebbe giocare regolarmente nonostante la grossa emergenza Covid alla Roma Femminile. Le toscane, none in graduatoria, avevano chiuso il 2021 collezionando solo tre risultati utili.

Formazione As Roma

Il Covid continua a tormentare la Roma femminile. Dopo Camelia Ceasar, Joyce Borini, Angelica Soffia e Vanessa Bernauer, tutte vaccinate e risultate positive, anche Andressa, Benedetta Glionna e Valeria Pirone sono positive al virus SARS-CoV-2.

In precedenza era toccato anche al tecnico Alessandro Spugna. In totale sono 7 le giocatrici in isolamento. Allyson Swaby nel frattempo salutato le compagne per volare in Usa.

Ha lasciato il gruppo, inoltre, il portiere Rachele Baldi. Volto nuovo tra le giallorosse l’estremo difensore svedese Emma Lind. Formazione tutta da inventare per il vice allenatore Leonardo Montesano. I forfait di Elisa Bartoli e Claudia Ciccotti, che si sono infortunate contro il Milan in Supercoppa, aggravano l’emergenza in casa giallorossa.

Formazione Empoli Ladies

L’Empoli torna in campo nel 2022 con la trasferta di Roma preparata a Monteboro. Ulderici si affiderà al 4-3-3. Pilastri dell’undici titolare Mella in difesa e Prugna a centrocampo, le più utilizzate nel girone d’andata. Bergonzi, autrice di 5 gol in 10 gare di campionato, il perno offensivo. Oliviero, Nocchi e Dompig le altre in lizza per comporre il tridente. Giulia Verrino è intanto rientrata in biancazzurro dal Chievo.

Dove vedere la Roma femminile vs Empoli

La sfida tra Roma ed Empoli Ladies di sabato 15 gennaio, alle ore 12.30, presso lo “Stadio Tre Fontane” di Roma, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A donne, sarà visibile in diretta streaming su TimVision. La 7 non trasmette questa partita.

