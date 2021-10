Manchester United Vs Atalanta. La Dea sfida CR7. Ora partita e diretta Tv

Champions League, gruppo F, terza giornata. Atalanta contro il colosso Manchester United ( 20 ottobre ore 21) nel terzo turno di Champions League. E’ la prima sfida di una squadra italiana contro l’ex attaccante della Juve Cristiano Ronaldo. Tutto sulla partita.

Manchester United-Atalanta – C’è sempre un’esame di maturità per l’Atalanta in Europa. Lo era stato il Real Madrid, così come il Liverpool. E a maggior ragione lo è il Manchester United quest’anno, un ostacolo decisivo per la Dea che punta a passare il turno.

Manchester United Vs Atalanta: partita Champions

Lo United all’Old Trafford rappresenta sicuramente la sfida più impegnativa di questa stagione europea per la Dea. Per la squadra bergamasca imbattuta dopo i primi due turni e al comando della classifica, passare indenne da Manchester significherebbe moltissimo in vista di un girone di ritorno che vede l’Atalanta affrontare in casa due turni su tre.

VEDI ANCHE: ATALANTA FORMAZIONE GIOCATORI STRANIERI E ITALIANI

L’ Atalanta è reduce da una vittoria netta in campionato, un secco 1-4 sul campo dell’Empoli. Lo United dal canto suo in Premier League ha accusato la sua seconda sconfitta stagionale in campionato contro il Leicester, 4-2, ora è sesto, un solo punto nelle ultime tre partite.

Manchester United-Atalanta, le probabili formazioni

Gasperini accusa diverse problematiche di formazioni. L’ultima è quella più pesante, l’infortunio di Rafael Toloi, uscito malconcio dalla sfida con l’Empoli e quasi certamente costretto a guardare il match dalla panchina. Cinque assenti in tutto. In difesa scelte obbligate con Demiral e Palomino in campo dal primo minuto. Attacco a una punta: Gasperson potrebbe puntare su Muriel in avvio, affiancato da Malinovskyi e Pasalic con Zapata pronto per la staffetta.

Occhi puntati sul solito Cristiano Ronaldo in una squadra che conferma Bruno Fernandes e Sancho e che recupera Wan Bissaka la cui squalifica è stata ridotta.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Alex Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, De Roon, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Curiosità e statistiche, dove vederla in TV

Atalanta e Manchester Utd si affrontano per la prima volta. Gli inglesi hanno un bilancio di 41 partite, 20 vittorie, quattro pareggi e 15 sconfitte, contro le squadre italiane. L’ultima ad affrontare i Red Devils fu la Roma nella semifinale di Europa League dello scorso anno che si concluse con un umiliante 6-2 dello United all’Olimpico.

L’Atalanta ha già preso lezioni di inglese: sei le partite, tre vittorie un pareggio e una sconfitta. La squadra che lo scorso anno vinse ad Anfield Road 2-0 e che nel 2017 rifilò cinque gol in trasferta all’Everton, ci riprova.

Manchester United-Atalanta si gioca mercoledì 20 alle 21.00 all’Old Trafford di Manchester. Arbitra il polacco Szymon Marciniak. La partita sarà diffusa in esclusiva SKY (canali 201 e 252) e in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e NowTV.