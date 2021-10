Porto-Milan: partita Champions. Formazioni, gara e diretta Tv gratis

Milan Champions – Ultimo appello per i rossoneri che dopo due sconfitte sono costretti a fare risultato all’Esradio do Dragao contro il Porto. Tutto sulla partita di martedì 19 ottobre ore 21 da vedere gratis su canale 5

Porto-Milan – La squadra del Milan battuta a Liverpool e beffata in casa contro l’Atletico Madrid, con tanti infortuni e giocatori in ritardo di condizione, è chiamata a un’impresa difficilissima. Uscire dallo stadio del Porto con una vittoria. Di seguito le formazioni e guida Tv.

Partita Champions Porto-Milan, i precedenti

La tradizione del Milan contro il Porto non è negativa: tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, subita a San Siro l’11 settembre 1996 (3-2 pe r i draghi). Anche il bilancio del Porto non è certo positivo, un solo punto in due partite. La sfida con il Milan è uno scontro diretto per centrare il terzo posto che potrebbe significare il terzo posto e l’Europa League. Ma è anche l’ultimo appello per poter puntare ai primi due posti del girone, quelli che portano alla seconda fase di Champions League e che il Milan ha dimostrato di potersi giocare alla pari se non altro contro l’Atletico Madrid.

Milan Champions League 2021-22. Calendario partite

Porto-Milan, le probabili formazioni

É un Milan pieno di problemi e di acciacchi quello che si appresta ad affrontare una delle gare più importanti e difficili dell’anno. A Porto giocheranno Tatarusanu, al posto di Maignan che resterà fuori fino al 2022. Con Theo Hernandez e Brahim Diaz assenti e Rebic che si è appena infortunato alla caviglia, il resto della squadra è praticamente obbligato. In difesa dovrebbe rientrare Kjaer, con Bennacer a centrocampo e Tonali, tenuto a riposo con l’Hellas, dal primo minuto. Ibra partirà dalla panchina

Porto che quasi certamente riproporrà il modulo con una sola punta, ruolo affidato all’iraniano Taremi, autore dell’unico gol europeo marcato dal Porto. Squadra veloce e Pmprevedibile con alcune individualità di livello assoluto.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud.

Porto – Milan dove si vede

La partita si gioca alle 21.00 all’Estadio do Dragao di Porto. Arbitra il tedesco Felix Byrch. La partita sarà diffusa in chiaro su Canale 5 quindi gratis, ma anche su SKY (canali 201 e 252) e in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e NowTV.