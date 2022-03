Liverpool-Inter partita Champions 2022. Formazioni. Guida Tv

L’Inter stasera ad Anfield Road contro il Liverpool che parte da due gol di vantaggio. Formazioni programma Tv.

Liverpool Inter partita stasera in diretta Tv. Le ultimissime sulla squadra nerazzurra che stasera si gioca la qualificazione ai quarti di finale in Champions

Sicuramente l’Inter nella gara d’andata di San Siro avrebbe meritato qualcosa in più. Il Liverpool, cinico e sornione, è tornato a casa con uno 0-2 quanto meno generoso per quello che si era visto il campo. E da questo risultato la squadra nerazzurra è costretta a ripartire nel match di ritorno in programma questa sera ad Anfield Road, calcio d’avvio alle ore 21.

Formazione Liverpool

Il Liverpool sta vivendo un momento straordinario: la vittoria contro il West Ham è la dodicesima di fila per la squadra di Klopp, se si considera vittoria anche il successo ai rigori nella finale di Coppa di Lega inglese contro il Chelsea. Il Manchester City in campionato è a sei punti, ma io Reds hanno una gara da recuperare. E conquistato il suo primo obiettivo con la Coppa di Lega il Liverpool corre per tutti gli obiettivi. Champions, Premier League ed FA Cup. Klopp non dà per vinta l’Inter: “Nessuno viene ad Anfield Road in gita, figuriamoci l’Inter – dice il tecnico tedesco – mi aspetto una squadra pronta a dare vita a una grande partita e a metterci in difficoltà”. Il Liverpool è al gran completo: unico indisponibile è Firmino.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Diogo Jota, Manè.

Formazione Inter

L’Inter è tornata agli ottavi di finale di Champions League dopo undici anni, e uscire contro il Liverpool – una delle squadre più forti del mondo – non è certo motivo di vergogna per la squadra nerazzurra che a San Siro se l’è giocata alla pari riuscendo a mettere anche in grande dfficoltà la squadra di Klopp. Simone Inzaghi parte proprio da qui, dall’orgoglio del suoi: “Ribaltarla non sarà facile ma non è nemmeno impossibile. Cerchiamo di segnare un gol, almeno uno nel primo tempo. E poi potrebbe davvero succedere qualsiasi cosa”.

L’Inter, che è tornata alla vittoria in campionato battendo la Salernitana 5-0, fa i conti con qualche giocatore affaticato e un campionato che prevede altri impegni ravvicinati. Ma Inzaghi schiererà la migliore formazione possibile. Unico assente Barella che deve ancora scontare un turno di squalifica.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Curiosità e statistiche

La vittoria del Liverpool a San Siro di tre settimane fa è stata la quinta sfida tra Reds e nerazzurri la cui ultima vittoria risale al 1965. Reds che in 34 turni di coppe non sono mai stati eliminati dopo avere vinto in trasferta la gara d’andata. Nella doppia sfida più recente, ottavi di finale di Champions League, i Reds chiusero con due vittorie: due gol negli ultimi minuti a Liverpool (Kuyt e Gerrard) e gol decisivo di Fernando Torres a San Siro. Ad Anfield Road la tradizione delle squadre italiane che hanno vinto in Europa riporta cinque precedenti: l’Atalanta (lo scorso anno in Champions League), l’Udinese (Europa League 2012-13), Fiorentina (Champions League, 2009-10), Roma (Coppa Uefa 2000-01) e Genoa, la prima squadra italiana a sbancare il mitico campo dei Reds uscendo sotto gli applausi scroscianti della Kop.

Liverpool-Inter è in programma oggi, martedì 8 marzo, alle 21 allo stadio “Anfield Road” di Liverpool, Inghilterra. Arbitra lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz. Diretta televisiva in chiaro su Canale 5, ma anche su SKY (canale 202, 249 o 251). La partita sarà disponibile in streaming, oltre che su Mediaset Infinity e Sportmediaset anche su SkyGo e NowTV.