Quattro partite in un solo turno di gioco per la Coppa Italia femminile che mercoledì elegge le sue semifinaliste. Calendario partite

A distanza di due settimane dalle gare d’andata, torna in campo la Coppa Italia femminile 2023 per le partite di ritorno dei quarti di finale.

Le prossime quattro partite si giocheranno nel giro di poche ore, mercoledì 8 febbraio: ma i destini di almeno due di queste sfide sembrano ormai segnati.

Coppa Italia femminile, Milan e Inter

Si parte alle 12.30 con le partite in programma al Vismara di Milano e ad Appiano Gentile. Le partite in programma, Milan-Fiorentina e Inter-Sampdoria, sono quelle più incerte se non altro per una questione di aritmetica. Il Milan è passato a Firenze nella gara d’andata. Ma con un solo gol di scarto, siglato da Piemonte a un quarto d’ora dal termine. E la Fiorentina, seconda in campionato, non ha per nulla demeritato. Il Milan femminile arriva dalla clamorosa vittoria in Serie A contro la Juventus e non vuole assolutamente rinunciare a un fronte significativo in una stagione fin qui avara di soddisfazione per la squadra di Maurizio Ganz.

Inter che ospita una Sampdoria Woman in crisi di risultati, cinque sconfitte consecutive per la squadra blucerchiata la prima delle quali, il 14 gennaio scorso, proprio ad Appiano Gentile contro le nerazzurre: 4-0. Antonio Cincotta può puntare sui due gol segnati in casa quando l’Inter era ormai padrona del campo e del risultato. Un 3-2 che lascia qualche speranza alle genovesi che dovranno ribaltare il risultato della gara d’andata.

Coppa Italia femminile, Roma e Juventus

Tutto molto più semplice per la Juventus e la Roma. Le bianconere contro il Chievo – unica squadra di Serie B femminile che ha superato indenne la fase a gironi – partono da un comodo 0-3 maturato nel primo tempo di una gara dominata dall’inizio alla fine e che poteva concludersi in goleada.

Ma la Juventus femminile, che quest’anno, rispetto alla continuità delle ultime stagioni, è riuscita a inanellare una sola volta tre vittorie di fila tra tutte le competizioni italiane fin qui giocate, deve recuperare credibilità e condizione emotiva in una stagione che può ancora dare molto alla squadra di Montemurro. Ma che al momento è costata l’eliminazione in Champions League e la sconfitta in Supercoppa contro la Roma femminile.

La Roma invece viaggia sul velluto. Il pesantissimo 1-8 maturato in trasferta è una sentenza definitiva sulla doppia sfida e le giallorosse, finaliste dello scorso anno, si possono considerare virtualmente nella Final Four. La partita di ritorno in casa è poco più di un match di allenamento per la capolista che comincia a sognare in grande in vista del playoff scudetto e soprattutto del ritorno della Champions League. Venerdì la Roma conoscerà la sua prossima avversaria nei quarti di finale europei.

Coppa Italia 2023: il programma delle semifinali

Vige il nuovo regolamento internazionale. E dunque passa il turno la squadra che conquista più punti nel doppio confronto. Alle teste di serie, che hanno vinto in trasferta, basta anche solo un pareggio in casa. In caso di una vittoria a testa vale invece la differenza reti e in caso di ulteriore parità (la regola dei gol in trasferta che valgono doppio non esiste più) si andrà direttamente a tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

In attesa dei risultati il quadro delle semifinali è già definito: nella parte alta del tabellone potrebbero ritrovarsi di fronte la Juventus e l’Inter della sua ex allenatrice, Rita Guarino. Nella parte bassa la Roma attende il risultato del match tra Milan e Fiorentina.

Tutte le partite della Coppa Italia femminile 2023 saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming di TIMVision. Calendario e orari delle semifinali, in programma sulla base di partite di andata e ritorno con le teste di serie che giocheranno la gara decisiva in casa, è ancora da definire.

Gli highlights della vittoria della Juventus a Verona contro il Chievo

