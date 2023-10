Ottavi di finale di Coppa Italia, scendono in campo le big di Serie A: ma l’impegno più difficile tocca alla Fiorentina

Ottavi di finale di Coppa Italia Femminile, un turno preliminare che si incastra dopo la terza giornata di Serie A, che ha riconfermato la Juventus Women e la A.S Roma al comando della classifica a punteggio pieno dopo tre partite, e di Serie B, con Lazio e Ternana in vetta con altrettante vittorie.

In un meccanismo diverso rispetto a quello dello scorso anno gli ottavi di finale si disputano sulla base di una gara secca, una eliminatoria di sola andata dove le otto teste di serie, le squadre della Serie A dello scorso anno, saranno tutte impegnate fuori casa.

Coppa Italia Donne 2023-24: Ternana-Fiorentina big match

In un cartellone comunque interessante spicca la sfida tra Ternana e Fiorentina Women che indipendentemente dai valori del tabellone originario (le Fere sono al #13 e le Viola al #4) rappresentano un valido banco di prova per due squadre, entrambe imbattute.

La Fiorentina, reduce da un ottimo successo contro il Napoli, dovrà trovare il modo di fermare una linea offensiva in stato di grazia: venti gol in quattro partite con altrettante cinquine. Per la Ternana femminile, che avrà anche il vantaggio di giocare in casa è la grande occasione di respirare aria di Serie A, sfiorata lo scorso anno e obiettivo di questa stagione nella quale le rossoverdi possono puntare con decisione alla promozione con una squadra che vanta un progetto ben strutturato e interessante.

Due le sfide di Serie A, quella tra Napoli e Como, un rematch della sfida di un mese fa vinta dalle Lariane 2-1 nella prima giornata di campionato, e quella tra Pomigliano e Sampdoria che riporta d’attualità la drammatica sfida dello scorso anno, ultima giornata della poule salvezza, che decretò la salvezza delle blucerchiate.

Interessante anche la sfida del Milan, ospite dell’Hellas Verona: sulla carta un test di una certa importanza per la squadra di Maurizio Ganz, reduce dall’amara sconfitta allo scadere contro la Juventus mentre anche il Sassuolo rischia qualcosa sul campo del Parma, retrocesso in Serie B ma molto ambizioso.

Giovedì, due partite: Roma rinviata

Si gioca nel range di tre turni. Quattro partite mercoledì, due giovedì e una rinviata all’9 novembre: si tratta ovviamente di Cesena-Roma, posticipata per la concomitanza dell’attesissima sfida delle giallorosse al Vorskla Poltava nell’ultimo turno di qualificazione alla Champions League. Giovedì pomeriggio in campo la Juventus, ospite del Chievo Verona, e l’Inter in quello che si può considerare il secondo big match di questo turno perché se la Lazio è a punteggio pieno in Serie B, l’Inter femminile è comunque imbattuta in Serie A e si appresta a un match davvero interessante al Tre Fontane contro la Roma.

Turno unico di sola andata. In caso di parità tempi supplementari e calci di rigore. Le vincitrici saranno poi abbinate nei quarti di finale che si disputeranno in gare di andata e ritorno calendarizzate tra il 16 gennaio e il 17 febbraio.

Calendario partite ottavi di finale Coppa Italia



Mercoledì 11 ottobre ore 11.00 – Ternana-Fiorentina (Narni)

Mercoledì 11 ottobre ore 12.30 – Napoli-Como (Cercola)

Mercoledì 11 ottobre ore 12.30 – Parma-Sassuolo (Noceto)

Mercoledì 11 ottobre ore 14.30 – Pomigliano-Sampdoria (Torre del Greco)

Mercoledì 11 ottobre ore 15.00 – Hellas Verona-Milan (Verona)

Giovedì 12 ottobre ore 15.00 – Lazio-Inter (Formello)

Giovedì 12 ottobre ore 19.00 – Chievo Verona-Juventus (Verona)

Mercoledì 8 novembre ore 14.30 – Cesena-Roma (Cesena)