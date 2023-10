La terza giornata di Serie B riduce il lotto delle squadre in fuga al comando della classifica con le sconfitte di Parma e Bologna

Si allunga la classifica di Serie B dopo la terza giornata in un corollario di risultati che offre anche qualche sorpresa tra le cosiddette favorite.

Spicca in particolare la prima sconfitta del Parma, reduce da due vittorie consecutive, e quella interna del Bologna che perde in casa la sua imbattibilità.

Serie B, Lazio e Ternana: terza vittoria

Senza incertezze la marcia di Lazio e Ternana anche se la vittoria delle due capolista arriva al termine di due partite notevolmente diverse. Lazio in rimonta sul campo dell’Arezzo che trova due gol in pochi minuti con Nocchi e Ploner per poi riaprire la partita con Visentin e ribaltare le sorti dell’incontro nel secondo tempo con Moraca e Pittaccio. Una rimonta determinata da parte della squadra allenata da Grassadonia che tuttavia subisce le prime due reti di una stagione che la vedeva al momento come unica difesa imbattuta.

Davvero impressionante invece la marcia della Ternana che dilaga nel secondo tempo contro il Tavagnacco: le friulane resistono solo nella prima frazione al gol di Vigilucci. Poi crollano: Pirone torna al gol e si conferma capocannoniere assoluta del torneo. Considerando anche la vittoria di Coppa Italia contro il Genoa, la Ternana inanella la quarta vittoria di fila con venti gol all’attivo: quattro cinquine di fila….!

In testa cadono tutte le inseguitrici più prossime: e dunque il Parma, sconfitto a Brescia 2-1 nonostante un bel forcing finale delle Ducali, e il Bologna, sconfitto in casa dal Cesena rimpiangendo un paio di occasioni clamorose fallite e una sostanziale superiorità di campo. Annullato a tempo scaduto per fuorigioco il gol di Arcamone. Una buona prova quella delle felsinee alla quale manca solo il risultato: nel Cesena da segnalare la doppietta di Sechi.

Gran ressa nell’inseguimento

In una selezione ancora da definire per capire quali potrebbero essere le terze forze del campionato, spiccano addirittura sei squadre a 6 punti. Al Parma, scavalcando il Bologna, si affiancano appunto il Cesena e il Brescia ma anche il Chievo, che passa 1-3 sul campo del San Marino, l’Hellas Verona, 3-0 a un Genoa troppo ingenuo in fase difensiva e punito da una doppietta di Bison in avvio di gara, e la vera sorpresa del campionato, il Pavia, che risponde con grande autorevolezza alla scoppola subita in casa dal Verona la settimana scorsa, andando a battere 4-1 il Ravenna grazie alla doppia doppietta di Codecà e Accoliti.

Da sottolineare anche la prima vittoria della Res Roma che con una doppietta dell’eterna Vanessa Nagni batte l’altra neopromossa Freedom dando uno scossone molto deciso alla propria classifica. In coda senza punti restano oltre al Freedom anche Ravenna e Tavagnacco.

Prossimo turno che offre un paio di sfide interessanti anche se Lazio, in casa con il Bologna, e Ternana, ospite del Chievo, possono pensare di proseguire la loro fuga al comando. Ma spiccano il derby tra Cesena e San Marino e la partita in programma tra Parma e Res Roma. Il tutto dopo un turno di Coppa Italia che costringerà a un match infrasettimanale importante Ternana, Lazio, Parma, Chievo e Verona con il Cesena che rinvia all’8 novembre per l’impegno dell’avversaria Roma in Champions League.