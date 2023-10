Serie B Femminile: tre squadre in fuga dopo le prime due giornate del campionato cadetto

Cominciano ad emergere i primi valori nel campionato di Serie B Femminile. E sono esattamente quelli che ci si aspettava di riscontrare fin dall’inizio della stagione.

Lazio, Ternana e Parma conquistano la loro seconda vittoria consecutiva e si isolano al comando della classifica senza grandi indecisioni, a punteggio pieno e senza subire nemmeno un gol.

Serie B, Lazio, Ternana e Parma schiacciasassi

La Lazio resta la superfavorita nella corsa alla Serie A. Netta l’affermazione della squadra di Grassadonia contro un Genoa volenteroso ma in partita solo per un tempo. Di Goldoni il vantaggio nel primo tempo rimpinguato da Moraca e Gomes nella ripresa. Bene anche il Parma, che conferma tutte le proprie ambizioni dopo la retrocessione dello scorso anno. Le Ducali passano a Cuneo sul campo del neopromosso Freedom grazie a un calcio di rigore trasformato da Ambrosi (fallo di mano di Asta su un traversone di Distefano) e alla rete del raddoppio di Kongouli quasi allo scadere. Due gol contro una squadra molto concentrata sulla fase difensiva.

Ternana esagerata che prosegue a colpi di cinque gol. Dopo Genoa e Freedom la vittima stavolta è il Ravenna che incassa il secondo ko dopo quello contro l’Arezzo all’esordio stagionale in Serie B. Sul campo delle romagnole le Fere firmano una tripletta con Pirone (cinque gol in due partite) oltre ai gol di Petrara e Tarantino. Senza contare un calcio di rigore fallito da Labate allo scadere.

Bologna in evidenza

Fallisce l’aggancio al vertice il neopromosso Bologna che dopo la vittoria all’esordio contro San Marino Academy si fa bloccare in casa dalla Res Roma. Rossoblu due volte in vantaggio con De Biasi, e due volte raggiunte con Nagni e Naydenova. Primo punto per le capitoline. Prime vittorie per Hellas Verona, Cesena, Chievo e San Marino Academy dopo le sconfitte all’esordio.

Hellas che rifila un secco 5-2 al Pavia in campo esterno con un poker di Rognoni. Bene anche il Cesena, 3-0 al Brescia con tre gol nel primo tempo di Costa, Jansen e Sechi. Successo casalingo anche per il Chievo che si impone 3-1 sull’Arezzo in virtù delle reti di Landa, pareggiato da Razzolini, e ribadito dai gol della vittoria di Picchi e Peddio. Resta in fondo alla classifica insieme a Freedom e Ravenna a quota zero anche il Tavagnacco, rimontato dal San Marino Academy: vantaggio di Uzqueda al cui risponde con due gol di Barbieri, su azione al 28’ e rigore al 36’.

Il prossimo turno

Non ci sono scontri al vertice in programma nel prossimo turno del campionato di Serie B e la fuga a tre potrebbe anche proseguire con la Lazio ospite dell’Arezzo, la Ternana che accoglie il Tavagnacco e il Parma in campo a Brescia.

Risultati Serie B Femminile

Seconda giornata

Bologna-Res Roma VIII 2-2

19’ De Biase (B), 28’ Nagni (R), 54’ De Biase (B), 65’ Naydenova (R)

Cesena-Brescia 3-0

21’ Costa (C), 31’ Jansen (C), 45’+1’ Sechi (C)

Freedom-Parma 0-2

69’ rig. Ambrosi (P), 84’ Kongouli (P)

H&D Chievo Women-Arezzo 3-1

48’ Landa (C), 65’ Razzolini (A), 74’ Picchi (C), 83’ Peddio (C)

Lazio-Genoa 3-0

10’ Goldoni (L), 57’ Moraca (L), 61’ Gomes (L)

Pavia Academy-Hellas Verona 2-5

3’ Rognoni (V), 6’ Rognoni (V), 19’ Dubini (P), 38’ Rognoni (V), 42’ Pasini (V), 49’ Rognoni (V), 75’ Lattanzio (P)

Ravenna-Ternana 0-5

22’ Petrara (T), 26’ Pirone (T), 41’ Tarantino (T), 46’ Pirone (T), 74’ Pirone (T)

Tavagnacco-San Marino Academy 1-2

21’ Uzqueda (T), 28’ Barbieri (SM), 36’ rig. Barbieri (SM)

Prossimo turno

Domenica 8 ottobre

Arezzo-Lazio

Bologna-Cesena

Brescia-Parma

Hellas Verona-Genoa

Pavia Academy-Ravenna

Res Roma VIII-Freedom

San Marino Academy-H&D Chievo Women

Ternana-Tavagnacco