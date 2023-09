Calendario serie B femminile seconda giornata Prove di fuga per le squadre che hanno conquistato le prime vittorie, su tutte la Lazio

Il campionato di Serie B femminile deve ancora entrare nel vivo ma le squadre, approfittando della lunga pausa dopo la prima giornata, hanno avuto modo di recuperare parecchie giocatrici sistemando situazioni ancora provvisorie.

Serie B Femminile, occhi su Lazio e Ternana

É certamente presto per parlare di fuga. Ma è inevitabile mettere sotto controllo le due squadre che hanno maggiormente impressionato nel corso del primo turno di campionato: Lazio e Ternana.

La Lazio di Grassadonia, seppur vincendo di misura grazie a un gol di Popadinova, ha dimostrato di avere la struttura e la caratura per un campionato di vertice. I cali di tensione che hanno condizionato la fase finale della scorsa stagione sono un ricordo, le Aquile sembrano avere tutta l’intenzione di inseguire il primo posto senza incertezze. Affrontano il Genoa che ha brillantemente superato l’esordio con una bella vittoria sul Chievo.

La Ternana si conferma formazione estremamente ambiziosa: 5 gol al Genoa in Coppa Italia, altrettanti al neopromosso Freedom. La Ternana è chiamata adesso a una conferma in un turno sulla carta non impossibile contro il Ravenna, reduce da una brutta sconfitta ad Arezzo e con un nuovo allenatore in panchina. La direzione tecnica è stata affidata a Elena Proserpio Marchetti che già da questo turno potrà contare su Alice Greppi, recuperata dopo alcuni problemi di lavoro. Attenzione anche all’Arezzo lanciata dai gol di Isotta Nocchi, protagonista di una bella doppietta proprio contro il Ravenna: la squadra toscana, molto ambiziosa, dovrà misurare la sua quotazione in trasferta sul campo del Chievo.

Serie B femminile prossime partite

Tra le novità di questa seconda giornata il ritorno al campo di Michela Mariotti, nuovamente tesserata per il San Marino Academy èe immediatamente disponibile per la prima partita ufficiale, in casa del Tavagnacco. Ci si attende una conferma anche dal Bologna, vittorioso proprio sotto il Monte Titano è pronto a ospitare la neopromossa RES Roma a caccia di un riscatto dopo la brutta sconfitta interna contro l’Academy Pavia.

Questo il programma della seconda giornata

Bologna-Res Roma VIII

Cesena-Brescia

Freedom-Parma

H&D Chievo Women-Arezzo

Lazio-Genoa

Pavia Academy-Hellas Verona

Ravenna-Ternana

Tavagnacco-San Marino Academy