Al Maradona martedì sera alle 21 la partita di ritorno tra Napoli e Milan che decreterà la prima semifinalista della Champions League 2023. Formazioni e news

Match di ritorno e decisivo, il quarto di questa stagione, il terzo in poche settimane, tra Napoli e Milan. I rossoneri partono dal vantaggio conquistato a San Siro in una sfida condizionata anche da molte polemiche.

Al Milan bastano due risultati su tre. Il Napoli dovrà vincere con due gol di scarto, una vittoria di misura prolungherebbe la sfida a tempi supplementari e rigori.

Napoli-Milan, le curiosità

Il Napoli arriva ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Il Milan ci torna dopo undici anni di assenza: e lo fa festeggiando il gol di Ismael Bennacer, che al 40’ della gara d’andata concede un importantissimo vantaggio ai rossoneri che sono riusciti anche a mantenere inviolata la loro porta per la quinta volta consecutiva.

Il Napoli, capolista di Serie A, ha vinto sette delle nove partite della competizione di questa stagione. Un girone di qualificazione trionfale e una doppia vittoria sui vincitori di UEFA Europa League dell’Eintracht Frankfurt. Milan cui è bastato invece un solo gol per superare il Tottenham.

Si tratta della quarta volta che due squadre italiane si affrontano in una partita eliminatoria di Champions League. Una sfida che ha sempre visto il Milan non solo protagonista ma anche vincente: precedenti che fanno ben sperare i tifosi rossoneri che sanno che al Maradona servirà una partita perfetta contro una squadra che a oggi non ha concesso quasi nulla in Serie A.

Questo è il 30esimo incontro a eliminazione diretta di UEFA Champions League tra club dello stesso paese, e il primo da quando il Chelsea ha battuto il Manchester City 1-0 nella finale del 2021. Si tratta anche Questo del 16esimo confronto tutto italiano in competizioni UEFA per club, il primo dal 4-1 complessivo della Fiorentina contro la Roma negli ottavi di finale di UEFA Europa League 2014/15 (1-1 in casa e 3-0 all’Olimpico).

Entrambe le squadre arrivano da un pareggio: 0-0 del Napoli in casa contro il Verona, 1-1 del Milan a Bologna.

I precedenti tra Napoli e Milan

Se la sfida tra Napoli e Milan è una prima volta assoluta in Champions League, i precedenti tra le due squadre sono molti. In tutto 172 precedenti, 150 dei quali in Serie A e 17 in Coppa con quattro precedenti nella vecchissima Divisione Nazionale e quello di mercoledì scorso ovviamente. Complessivamente il Milan ha vinto 69 sfide, il Napoli 51 con 52 pareggi.

In campionato quest’anno una vittoria per parte: Napoli che passa 1-2 a San Siro, Milan che gioca una delle migliori partite della sua stagione al Maradona, 0-4 nell’ultima partita tra le due squadre.

Napoli-Milan, le formazioni

Tra le tante polemiche della gara d’andata, che riguardano la poco convincente direzione del rumeno Istvan Kovacs, anche quelle per una distribuzione di cartellini gialli non molto equilibrata. Ne hanno fatto le spese

Anguissa, espulso per somma di ammonizioni, e Kim Min Jae, ammonito e diffidato. Un turno di squalifica per entrambi. Spalletti corre ai ripari con il rientro di Mario Rui e Juan Jesus. Attacco a tre con Osimhen, che torna a tempo pieno,Kvaratskhelia e Politano, probabilmente preferito a Lozano. Elmas tornerà in posizione più arretrata.

Il Milan dovrebbe riproporre la squadra che nelle ultime settimane ha giocato contro il Milan vincendo due volte: e dunque Kjaer titolare in difesa, Krunic mediano e centrocampo qualitativo con Brahim Diaz, Bennacer e Leao alle spalle di Giroud. In panchina premono Saelemaekers e Pobega protagonisti di una ottima partita a Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

Il calcio d’avvio di Napoli-Milan è in programma martedì 18 alle ore 21 al Maradona, arbitra l’internazionale polacco Szymon Marciniak. La squadra vittorioso al termine della sfida affronterà la vincente del confronto tra Benfica e Inter (0-2 per i nerazzurri a Lisbona) che si chiuderà mercoledì sera alle 21 a San Siro.