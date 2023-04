Un buon Milan batte ancora una volta il Napoli e si presenta in vantaggio al match di ritorno, tra sei giorni

Il Milan gira in vantaggio la boa della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League battendo il Napoli 1-0.

Decisiva la rete di Bennacer allo scadere del primo tempo. Ma i rossoneri hanno avuto almeno un paio di altre occasioni importanti. E altrettante sono state le parate decisive di Maignan.

Milan-Napoli 1-0

È il Napoli a partire meglio. Milan che sbanda almeno un paio di volte nei primi minuti rischiando grosso. In particolare su un’azione che vede Kvaratskhelia tirare a botta sicura: palla respinta a due passi dalla porta. I rossoneri impiegano almeno una ventina di minuti a rimettere ordine nella propria manovra e il Napoli ce ne mette altrettanti per ridimensionarsi e spegnersi gradualmente. Quando la squadra di Spalletti arriva al tiro Maignan è sempre molto attento.

Il finale di primo tempo dei padroni di casa è travolgente: su una splendida ripartenza di Brahim Diaz, bravissimo a gestire il pallone in profondità, triangolo largo che Leao offre a Bennacer davanti alla porta avversaria che si gonfia. Immediatamente dopo su azione di calcio d’angolo Kjaer colpisce in pieno la traversa.

Ripresa nervosa, espulso Anguissa

Secondo tempo molto più bloccato e meno brillante. Succede poco o nulla anche dopo che il Napoli rimane in dieci uomini per un rosso a carico di Anguissa prima ammonito e poi espulso in quattro minuti per altrettanti falli. Il Napoli protesta per un intervento su Kvartskshelia proprio in origine del primo cartellino, ma sono anche altre le decisioni di Kovacs che non convincono in una partita che tuttavia il Napoli non gioca come nelle sue migliori serate. E con Kim ammonito, sarà squalificato anche lui, il quadro in vista della gara di ritorno del Maradona si complica. L’ultima prodezza è ancora di Maignan che toglie dall’incrocio dei pali una girata volante di Di Lorenzo.

Il Milan incassa una vittoria davvero importantissima. Napoli che dovrà ribaltare il match nella partita di ritorno, con l’Inter che ha vinto a Lisbona contro il Benfica che si presenta in netto vantaggio, 2-0. Stesso risultato anche del Real Madrid di Carlo Ancelotti sul Chelsea.