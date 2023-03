Roma femminile in Champions League sul campo del Barcellona, si gioca martedì sera. Formazioni come vederle e news

La Roma femminile è al cospetto di un sogno che forse, almeno per ora, è più grande di lei e del buon senso. Ma non ci sono limiti ai sogni. E dunque tanto vale pensare che la qualificazione sia possibile.

Tuttavia serve una impresa straordinaria. Qualcosa al di là delle aspettative di chiunque. La Roma deve vincere contro il Barcellona al Camp Nou. E deve riuscirci con almeno due gol di scarto.

Champions League, come si qualifica la Roma

I conti sono abbastanza facili. Il gol della gara d’andata marcato dal Barcellona all’Olimpico è un vantaggio non irraggiungibile ma consistente. Rete marcata in un primo tempo dominato dalle blaugrana da Salma. Tante occasioni da gol per le catalane, tutte sprecate e soprattutto salvate da una straordinaria prestazione di Ceasar tra i pali. Ma anche la Roma ha avuto molte occasioni per pareggiare e forse addirittura per vincere nel corso del secondo tempo. Anche in questo caso a fare la differenza sono state le parate di Panos.

La Roma femminile si qualifica solo vincendo. Un gol di scarto non basta ma prolungherebbe la sfida a tempi supplementari e calci di rigore. Alle giallorosse di Spugna servono dunque due gol di scarto prima del fischio finale. Ma il Barcellona nel corso dell’ultimo anno ha perso con due gol di scarto solo due volte. La prima nella finale di Champions League della scorsa stagione contro il Lione (1-3). Poi a dicembre, a Monaco di Baviera, quando ormai la corsa alla qualificazione europea era già assicurata (di nuovo 1-3).

Roma-Barcellona, le ultime notizie

La Roma femminile ha usufruito del turno di pausa in Serie A in vista di questa partita e ha potuto riposarsi e recuperare in vista della partita del Camp Nou. Barcellona invece in campo per il superclasico femminile che si è chiuso con una vittoria di misura sul Real Madrid: 1-0 con gol di Rolfo solo su calcio di rigore. Mancano ancora sette giornate al termine della Liga spagnola, i tredici punti di vantaggio del Barcellona sul Real sono un’ampia garanzia di riconferma anche del titolo spagnolo.

Roma-Barcellona, le probabili formazioni

Roma e Barcellona si apprestano a confermare in gran parte quelle che sono state le due squadre della gara d’andata. E dunque Alessandro Spugna dovrebbe riconfermare Giacinti in attacco per la Roma supportata da Haavi, devastante nella ripresa, e Andressa. Oltre probabilmente a Losada, entrata molto efficacemente nella ripresa a dare maggiore profondità alla squadra.

Il Barcellona ha ‘problemi’ di abbondanza: una squadra in forma e quotatissima, anche se contro il Real Madrid ha giocato una gara accorta e di contenimento, forse anche per risparmiare energie in vista del match contro le giallorosse.

BARCELLONA FEMININ (4-3-3): Pajos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmatì, Walsh, Giujarro; Hansen, Oshoala, Paralluelo. All. Giraldez.

AS ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Losada, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

L’incoraggiamento delle giovanissime della Roma alla prima squadra femminile

😍 Oggi le bambine della nostra scuola calcio sono venute a dare l’in bocca al lupo alla squadra in vista della sfida con il Barcellona! 🇪🇺#ASRomaFemminile #UWCL pic.twitter.com/WIP0gquj0R — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) March 25, 2023

A che ora gioca la Roma contro il Barcellona

Il calcio d’avvio dei quarti di finale di Champions League femminile tra Barcellona e Roma è in programma martedì sera alle ore 18.45 al Camp Nou. Per vedere la partita in streaming potete collegarvi su YouTube di DAZN