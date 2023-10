Nella quinta giornata di serie B prosegue la fuga al vertice di Lazio e Ternana mentre il treno delle inseguitrici perde ben tre pezzi per strada

Serie B femminile 23-24 In una giornata che doveva essere totalmente favorevole alle squadre della parte medio alta della classifica, le sorprese, questa volta, arrivano dalle outsider.

In modo particolare dal Freedom Cuneo che dopo quattro sconfitte e 14 gol subiti conquista la prima storica vittoria nel campionato cadetto femminile.

Serie B femminile, Lazio e Ternana: quinta vittoria

Nessuna sorpresa nelle partite che vedevano impegnate le due squadre di vertice. Sia la Lazio che la Ternana, infatti, quattro vittorie in quattro partite, fanno il pieno mantenendo il vertice del campionato senza perdere nemmeno un colpo.

Ampia la vittoria delle biancocelesti nel derby romano contro la Res Roma, una delle novità di questa stagione. Illusorio il vantaggio di Boldrini che porta e mantiene in vantaggio la Res Roma per tutto il primo tempo. Nella ripresa, in poco più di un quarto d’ora, la Lazio dilaga. Arrivano una doppietta di Palombi e il gol di Pittaccio che ribaltano il risultato. Contro una Res Roma che probabilmente ha speso troppo nel primo tempo, il risultato si trasforma in un pesante 1-5 con i gol di Moraca e Gothberg a tempo ormai scaduto.

Prima vittoria di misura della stagione per la Ternana, che fino a oggi aveva abituato tutti a sonore e roboanti goleade. Il gol arriva solo a tempo scaduto, al terzo di recupero, su un rapidissimo capovolgimento di fronte da calcio di rinvio dell’Arezzo: cross di Massimino che Camilla Labate insacca davanti alla porta avversario. Un gol beffardo per le toscane ma che sottolinea la maggior insistenza della Ternana nel cercare la vittoria.

Le inseguitrici

De plotoncino di cinque squadre che stavano cercando di tenere il ritmo delle prime della classe, il gruppo si riduce a due sole protagoniste. Sono Hellas Verona e Cesena. Cinque gol anche delle venete contro un Ravenna Women sempre più in crisi. Strepitoso il primo gol di Rognoni, che al secondo tentativo gonfia la rete direttamente su calcio di punizione e portandosi al secondo posto della classifica marcatrici del campionato. A seguire i gol di Bison (doppietta, primo gol con uno splendido slalom), Anghileri e Requirez che firma la quinta rete con un delizioso pallonetto. Cesena che vince sul campo di un Tavagnacco che come il Ravenna resta ancora a quota 0, grazie a Catelli, che riesce nella non facile impresa di colpire la traversa e trovare il gol con due tiri dall lunga distanza in rapida successione, e Lonati bravissima ad anticipare il portiere avversario davanti alla rete.

Pesante invece la sconfitta della matricola Pavia che esce ridimensionata dalla sfida con l’esordiente Freedom, prima vittoria in Serie B, che ribalta i due gol dell’Academy nei primi quindici minuti di gioco con quattro reti nella ripresa. Rallentano il Brescia, fermato in casa dal Chievo, e il Parma che pareggia a San Marino. Spicca invece la vittoria del Genoa, secondo successo consecutive per le grifoncine di Filippini, che passano a Bologna grazie a un gol di testa di Alessandra Massa su un pallone mal gestito dalla difesa felsinea.

Anche il campionato di Serie B va adesso in pausa per gli impegni della nazionale. Sesta giornata in programma il 5 novembre alle ore 14.30