Classifica e risultati di serie B femminile, quarto turno Lazio e Ternana, ancora una volta vincenti

In una giornata caratterizzata da parecchi scontri che vedevano opposte formazioni di vertice a squadre di coda, la classifica di Serie B Femminile rimane sostanzialmente immutata.

E dunque Lazio e Ternana proseguono la loro marcia al comando della classifica a punteggio pieno, inseguite da un plotone di cinque squadre, tutte vincenti.

Serie B Femminile, le vittorie di Lazio e Ternana

Il turno riporta in campo le squadre di punta di Serie B, a tre giorni di distanza dalla Coppa Italia che ha visto tutte le squadre cadette – Lazio, Parma, Ternana, Hella Verona e Chievo, eliminate. Resta solo il Cesena che deve ancora recuperare il suo turno di gioco contro la Roma a novembre.

Quarta vittoria in altrettante partite per Ternana e Lazio che confermano non solo concretezza e una certa vena offensiva ma anche un’altra partita senza subire gol, terzo clean sheet in quattro partite per entrambe.

Lazio che batte il Bologna grazie a una doppietta di Moraca nell’arco di tre soli minuti di gioco tra il 26’ e il 28’ del primo tempo, e per il resto amministra una superiorità che nel corso dei 90’ minuti è sembrata più netta di quanto non dica il risultato finale.

Altri tre gol della Ternana, miglior attacco femminile in assoluto tra Serie A e B grazie alle reti di Vigilucci, Tui e Labate, sul campo del Chievo in una partita che poteva anche non essere scontata come qualche pronostico lasciava pensare.

Cinque inseguitrici

Il plotoncino di sei squadre che la settimana scorsa inseguivano a tre punti di distanza dalle due capolista si è adesso ridotto proprio in considerazione della sconfitta del Chievo.

A mantenere immutate le distanze sono Hellas Verona, Cesena, Parma, Pavia e Brescia. Bella la partita di Cuneo con il Freedom due volte in vantaggio con Burbassi e Pinna e rimontato autorevolmente dall’Hellas Verona con Capucci e Pasini prima del gol partita al 90’ di Sardu che su calcio di punizione spinge in alto la squadra di Pachera infliggendo la quarta sconfitta alla neopromossa.

Più ampia la vittoria del Cesena contro la San Marino Academy: doppietta di Jansen con un gol per tempo. Parma in altalena, due volte in vantaggio, due volte raggiunto prima delle reti di Silvioni e Spyridonidou che chiudono il match sul 4-2.

Continua a sorprendere il neopromosso Pavia che batte 2-1 in trasferta il Tavagnacco grazie ai gol di Codecà e Longoni mentre anche il Brescia si conferma nella parte sinistra della classifica infliggendo la quarta sconfitta al Ravenna con gol di Pasquali, Fracas e Brayda.

Vittoria importante per il Genoa che conquista la sua seconda vittoria stagionale contro l’Arezzo con gol di Bargi e Bettalli nella ripresa.

Serie B

Quinta Giornata

Cesena-San Marino 2-0

Chievo Verona-Ternana 0-4

Freedom-Hellas Verona 2-3

Lazio-Bologna 2-0

Parma-Res Roma 4-2

Ravenna-Brescia 1-3

Tavagnacco-Pavia 1-2

Genoa-Arezzo 2-0