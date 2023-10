La quinta giornata di Serie A femminile 2023-24 propone la sfida tra Sassuolo Femminile e Como Women. Precedenti, dove guardarla e ultimissime.

La seconda partita della quinta giornata di Serie A femminile è Sassuolo Femminile Como avversarie all’Ezio Ricci sabato 21 ottobre 2023e alle ore 15:00. Incontro interessante anche per capire le reali prospettive di queste due squadre che lo scorso anno erano nella parte destra della classifica, e dunque coinvolte nei playoff salvezza. Sembrerebbe quindi uno sconto per non retrocedere, ma forse non è così.

Sassuolo Femminile Como Women, i precedenti

É la seconda stagione nella quale le due squadre si trovano di fronte nel massimo campionato femminile. Quattro dunque le partite giocate lo scorso anno, due in regular season e due nel corso dei playoff.

Un pareggio nel girone d’andata (2-2), vittoria delle emiliane in quella di ritorno (2-0 con doppietta di Sabatino), vittoria del Como a Seregno nella prima partita dei playoff che fu la prima sconfitta dela postseason per le emiliane. Poi vittoria del Sassuolo nel ritorno, in programma nell’ultima giornata della stagione in piena tranquillità, quando entrambe le squadre avevano già visto garantita la propria quota salvezza. Il bilancio complessivo è dunque favorevole alle emiliane con due vittorie contro una del Como e un bel pareggio.

Sassuolo femminile Como ultime news

Il Sassuolo donne tuttavia è ancora a caccia della sua prima vittoria stagionale. Un solo punto per le neroverdi nelle quattro partite giocate fin qui con una pesante sconfitta subita la scorsa settimana sul campo della Juventus.

Como Women reduce invece dall’ottimo pareggio in casa contro il Milan che ha portato la squadra lariana 7 punti, quando lo scorso anno dopo quattro giornate il Como era in coda e con un punto solo.

Dove vedere Sassuolo Femminile Como Women

Partita: Sassuolo-Como

Data: 21 ottobre

Orario: 15.00

Dove vederla in Tv: non sarà trasmessa

Come vederla in streaming: su DAZN in esclusiva

Sassuolo Femminile Como Women si gioca alle ore 15 all’Enzo Ricci di Sassuolo. Arbitra Andrea Zoppi di Firenze. La partita sarà visibile solo su DAZN, in streaming, a disposizione di tutti gli abbonati al servizio così come tutti gli altri match in programma nella quinta giornata del campionato di Serie A Femminile.

Neroverdi prive di Erika Santoro, squalificata dopo l’espulsione rimediata a Torino. Entrambe le squadre rispetteranno la prossima settimana il turno di sospensione di Serie A per gli impegni della Nazionale per tornare in campo domenica 5 novembre: il Como, in casa, in un altro attesissimo derby contro l’Inter che domani alle 12.30 ospita il Napoli mentre il Sassuolo andrà in visita al Napoli, che gioca in anticipo proprio contro le nerazzurre.