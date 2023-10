L’Inter contro il Napoli nel 5° turno del campionato di calcio femminile 2023-24. A che ora si gioca, dove vederla, formazioni e previsioni.

La sfida Inter femminile vs Napoli donne apre la quinta giornata della serie A femminile. Calcio d’inizio il 21-10-2023, ore 12.30 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.

L’inter femminile reduce dalla sconfitta contro la Roma di Alessandro Spugna è quarta in classifica a pari punti con il Como femminile e in questo turno di campionato cercherà di recuperare contro un Napoli donne che dopo quattro giornate è ancora a 0 punti nonostante tutti i nuovi innesti del calciomercato estivo. Vediamo però i precedenti e il pronostico di questo primo match.

Inter femminile Vs Napoli le statistiche

Sono le gli incontri fra le giocatrici dell’Inter e le campane, l’ultimo risale alla stagione 2022 ed è finito con un pareggio. Vi ricordiamo che il Napoli donne viene dalla Serie B quindi non ci sono partite recenti.

Sulla carta questo è un match che la squadra nerazzurra dovrebbe vincere con facilità, ma il Napoli femminile è costretto a smuovere la classifica, pertanto la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

Dove vedere Inter femminile vs Napoli

Questa partita non è gratis, ma sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN solo per gli abbonati. Per quanto riguarda i biglietti questi sono acquistabili sul sito ufficiale dell’Inter FC al costo di 10 euro.

Il Risultato e gli Highlights della partita li trovate invece sulla nostra pagina sportiva e sul nostro canale di calcio femminile su YouTube.

Probabili formazioni inter women

Le formazioni ufficiali vengono diramate poco prima della partita sui canali social della società interista, tuttavia la Guarino potrebbe riconfermare la stessa squadra che ha giocato al Tre Fontane contro la Roma.

Probabili formazioni Napoli femminile

Tutto tace per ora in casa del Napoli donne, la formazione di Biagio Seno che tra le attaccanti vanta la calciatrice spagnola Paloma Lázaro, sta lavorando per prepararsi alla sfida contro le milanesi.

Pronostico Inter femminile vs Napoli

Considerando la classifica e le forze in campo i pronostici per questo incontro sono favorevoli all’Inter donne. La formazione allenata da Rita Guarino oltre a giocare in casa sembra essere più forte rispetto a un Napoli che finora ha sempre perso. Per questo prevediamo una vittoria dell’Internazionale.

Pronostico: 1