La Fiorentina contro la Juventus femminile è la partita più importante del 5° turno di campionato 2023-24. A che ora gioca la Juve, canale Tv e pronostici.

La quinta giornata della serie A donne vede la Fiorentina femminile vs Juve Women, praticamente è il big match di questo turno. La partita si gioca domenica 22 ottobre alle ore 15.00 presso il Viola Park. Ecco tutte le info sulle statistiche, previsioni, probabili formazioni oltre a dove guardare la la partita.

Fiorentina Femminile Juventus statistiche

Ci sono stati 14 incontri in serie a femminile tra le viola e le bianconere, ma nelle ultime partite della stagione 2022 2023 e in particolare in quella dello scorso 21 maggio, la Juve donne ha perso 4-2. Questo, unitamente alla situazione attuale della classifica, ci induce a pensare che per le bianconere di Montemurro battere le viola allenate da De la Fuente non è semplice.

Nonostante ciò i pronostici sono a favore delle giocatrici della Juventus attualmente prime in classifica insieme alla Roma Campione che in questo turno gioca in trasferta contro la Samp.

La Fiorentina femminile, finora imbattuta in classifica è a 10 punti, praticamente a due lunghezze di distanza dalle due capolista. Tanto basta per capire la situazione della serie A donne dopo le prime quattro giornate del campionato. In sintesi sebbene ci siano ancora tante partite da giocare, anche un pareggio, se la Roma vince contro la Sampdoria, potrebbe nuocere alla Juve.

Dove vedere Fiorentina femminile Vs Juve

Partita : Fiorentina-Juventus

: Fiorentina-Juventus Data : 22 ottobre

: 22 ottobre Orario : 15:00

: 15:00 Dove vederla in Tv : su Raisport

: su Raisport Come vederla in streaming: su Raiplay

Fiorentina femminile vs Juve si può guardare gratis in tv su Raisport (canale 58 del digitale terrestre). In alternativa pure in streaming su Raiplay. A pagamento invece la diretta streaming disponibile su Dazn, dove vanno in onda tutti gli altri match della 5A giornata di Serie a, che approfondiamo in questo video tratto dal nostro canale YouTube DSW calcio femminile.

Probabile formazione Juventus woman

Mister Joe Montemurro prepara la partita contro la viola, potendo fare affidamento su quasi tutta la rosa. Assente solo Rosucci al momento, che non ha ancora recuperato da un lungo infortunio. Questo il probabili 11 titolare della Juve in questo match: (modulo 4-2-3-1) Peyraud-Magnin, Boattin, Lenzini, Cascarino, NIldén, Grosso, Caruso; Bonansea, Garbino, Beerensteyn, Girelli.

Fiorentina femminile ultime di formazione

Le giocatrici della Fiorentina arrivano cariche a questo match, potendo contare su Boquete e Mijatovic particolarmente in forma. In base alle ultime notizie ecco la possibile formazione delle viola (modulo 4-3-3): Baldi, Færge, Tortelli, Georgieva, Erzen, Severini, Breitner, Boquete, Catena, Mijatovic, Lundin.

Queste le ultime news su Fiorentina femminile vs Juve. Per quanto riguarda le prossime partite invece, la sesta giornata del campionato di calcio femminile come da calendario, si giocherà a novembre per la pausa della Nazionale donne impegnata nelle partite della Nations League.