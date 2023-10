Prosegue il cammino della Roma al vertice della classifica, vittoria all’inglese contro l’Inter

Con una vittoria rotonda più nella prestazione che nel risultato, la Roma conquista la sua quarta vittoria stagionale in Serie A e difende la vetta della classifica.

Una risposta autorevole quella della squadra di Alessandro Spugna che affrontava l’Inter, a oggi ancora imbattuta.

Roma Femminile-Inter 2-0

Un ottimo modo per preparare il secondo turno di Champions League contro le ucraine del Vorskla Poltava, battute mercoledì scorso 3-0 e che mercoledì prossimo – sempre alle 14.30 – saranno ancora ospiti del Tre Fontane per la gara di ritorno. Roma priva di Bartoli che durante il riscaldamento avverte un fastidio al polpaccio. Al suo posto Aigbogun. Inter reduce dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

Un gol per tempo per le giallorosse che si portano in vantaggio al 18’ con una bellissima azione corale aperta da Giacinti e rifinita da Haavi che con un preciso appoggio trova pronta alla battuta in controbalzo Giada Greggi.

Seguendo uno schema ormai consolidato la Roma cerca di concretizzare una superiorità evidente nel tentativo di trovare subito il raddoppio. E ci va vicino in almeno due occasioni, in entrambi i casi con Giacinti che prima calcia alto da ottima posizione su una meravigliosa apertura di Giugliano, e poi tira da ottima posizione troppo centralmente, trovando pronta la risposta di Cetinja.

La reazione dell’Inter nel secondo tempo si limita a una conclusione di Merlo piuttosto pericolosa ma fuori di pochissimo. Al 65’ la Roma continua ad attaccare e a costruire diverse palle gol. Poi chiude i conti: un’azione di Viens mette in condizioni Giacinti di battere a rete, la palla si insacca complice una deviazione decisiva di Alborghetti: niente gol per l’attaccante, è autorete.

La Roma rischia poco o nulla se si eccettua uno splendido intervento di Korpela, titolare tra i pali al posto di Ceasar, e si limita a controllare il match.

…e ora la Champions League

Tra tre giorni Roma di nuovo in campo per completare l’accesso alla fase a gironi di Champions League per la seconda volta consecutiva.

Domenica la squadra di Spugna avrà a disposizione un turno interessante in trasferta contro la Sampdoria che ieri ha vinto la sua prima partita di Serie A, con il Napoli. Che sarà invece ospite dell’Inter al Breda di Sesto San Giovanni sabato alle 12.30 in quello che sarà l’ultimo turno di Serie A prima della sosta per gli impegni della Nazionale.