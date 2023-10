Con quattro gol nel primo tempo la Juventus archivia la pratica Sassuolo e raggiunge la Roma al comando della classifica

Due ore dopo la vittoria della Roma, che gioca un’ottima partita contro l’Inter, la Juventus Women risponde a tono e chiude in 45’ la partita contro un Sassuolo sottotono.

Reduce dalla comoda vittoria di Coppa Italia a Verona contro il Chievo, la Juve gioca un primo tempo perfetto, figlio di un approccio estremamente determinato.

Juventus Women-Sassuolo 4-0

La partita si mette subito bene per la Juventus che dopo sei minuti è già in vantaggio anche a causa di un errore della difesa emiliana. Sbaglia la ripartenza Filangieri e per Beerensteyn si apre un corridoio che consente all’olandese di marcare il primo gol.

Reazione molto timida da parte del Sassuolo e al 21’ arriva il raddoppio con una delle specialità della casa, cross di Barbara Bonansea e gran colpo di testa di Cristiana Girelli. Juve vicina al terzo gol, prima su punizione con Girelli, poi su una bella battuta a rete di Garbino, e bersaglio nuovamente raggiunto al 35’. Splendida azione di Beerensteyn che su assist di Garbino salta due avversarie e insacca sul primo palo.

In un dominio totale, quasi incontrastato delle padrone di casa il Sassuolo commette un altro errore irreparabile. Su una banalissima rimessa dal fondo il portiere Durand offre palla a Garbino che, grazie a un rimpallo, insacca la quarta rete.

Secondo tempo accademico con la Juventus che procede ad alcuni cambi sfiorando a più riprese la quinta marcatura ma tenendo i ritmi di gioco bassi e in controllo. Poi virgola dopo il 67’, quando il Sassuolo rimane in dieci per l’espulsione di Santoro, fallo intenzionale su Beerensteyn lanciata a rete, la partita è virtualmente finita.

Juventus prima

Prosegue la fuga a braccetto al comando della classifica di Roma e Juventus, a punteggio pieno dopo quattro partite. Sassuolo in posizione pericolosa, ancora alla ricerca della sua prima vittoria e scavalcato in classifica dalla Sampdoria, vittoriosa ieri a Napoli.

Nel prossimo turno di Serie A femminile Juventus impegnata sul campo della Fiorentina, vittoriosa nettamente a Torre del Greco contro Pomigliano, Sassuolo che affronterà in una gara importantissima in chiave salvezza il Como, che ha pareggiato in casa contro il Milan.