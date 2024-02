Allo stadio comunale della Sciorba la Sampdoria va incontro al proprio destino. Mercoledì 14 in contemporanea alla gara del Como che ospita la Fiorentina – la Samp ospita il Milan con l’unico obiettivo di vincere.

Come vedere Sampdoria-Milan femminile tv

Data: 14 febbraio 2024

Ora partita: 15:00

Dove si gioca: Stadio Sciorba – Genova

Come vederla in streaming: Dazn solo per gli abbonati.

Sampdoria-Milan, come le blucerchiate possono accedere alla poule scudetto

Sono poche, forse pochissime le chance della Sampdoria di arrivare alla fine di questa regular season dalla parte sinistra della classifica. Nonostante un campionato meraviglioso la squadra di Salvatore Mango, partita tra mille problemi e capace di registrare ben sei vittorie che la mettono al riparo da qualsiasi rischio di retrocessione, deve recuperare cinque punti al Sassuolo.

La Samp, che contro le emiliane ha perso nettamente in casa, avrà a disposizione l’ultimo scontro diretto: ma deve obbligatoriamente vincere contro il Milan. L’unico modo per la Samp di scavalcare il Sassuolo è quello di vincere le ultime due partite sperando che il Sassuolo perda a Roma prima dello scontro decisivo dell’Enzo Ricci in calendario ancora da definire. Difficile, ma aritmeticamente ancora possibile.

Sampdoria-Milan: precedenti, statistiche e curiosità

La Samp non ha mai vinto contro il Milan: sei sconfitte e un solo pareggio, quello ottenuto il 18 novembre al Vismara in una partita davvero eccellente. Samp che si è dimostrata squadra di spessore e personalità battendo la Juventus e l’Inter, strappando punti importanti a squadre più blasonate e costringendo anche domenica scorsa a una partita di grande sofferenza la Fiorentina.

Il Milan, ormai costretto a fare i conti con la prospettiva di una post-season nella poule salvezza, è reduce dal suo peggior campionato di sempre. La salvezza non è certo in forse: ma la squadra non può nemmeno restare offuscata da questo alone di mediocrità alla vigilia di quello che sarà l’ultimo derby stagionale contro un’Inter già qualificata alla poule scudetto.

Milan che sarà privo di Laurent, espulsa a fine gara a squalificata per due turni di gioco per avere insultato l’arbitro.

Il nostro pronostico su Sampdoria-Milan

Per come si stanno comportando le due squadre, un Milan in difficoltà e demotivato, rischia grossissimo contro una Samp che si sta dimostrando all’altezza anche delle migliori avversarie e delle partite più difficili. Milan che a Sassuolo aveva una partita decisiva e l’ha persa, giocando maluccio. Sampdoria che a Firenze si è dimostrata competitiva e che questa partita, altrettanto decisiva, può vincerla.

PRONOSTICO SAMPDORIA-COMO: 1