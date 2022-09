Sassuolo femminile vs Juventus women serie A 2022-23. Orario e biglietti

Sassuolo-Juventus Women, partita valida per la quarta giornata di Serie A. Formazioni, a che ora si gioca, streaming e come acquistare i biglietti.

Sassuolo e Juventus femminile aprono la 4a giornata del campionato di calcio donne 2022 2023. La partita come da calendario si svolgerà sabato 24 settembre allo stadio Ricci di Sassuolo. Di seguito le probabili formazioni, statistiche e pronostico dell’incontro.

Sassuolo femminile Vs Juventus Woman statistiche

Ci sono 11 precedenti tra le bianconere e le emiliane, di cui 10 in Serie A. L’ultima partita dello scorso maggio è stata vinta dalla Juve Women 3 -1. Solo una volta, nel 2019, le giocatrici dell’Us Sassuolo calcio hanno battuto la Juve donne.

I numeri quindi sono prevalentemente a favore delle bianconere. Tuttavia per la squadra di Montemurro questa volta pesa la stanchezza. La Juventus donne infatti è reduce dal match contro le danesi del Koge, valido per la qualificazione nella Uefa Champions League femminile.

I problemi del Sassuolo invece sono altri, la squadra neroverde da inizio campionato non ha ancora vinto una partita, quindi ha bisogno di punti. Viceversa la Juve nell’ultima di campionato ha sconfitto la Roma femminile nel big match scudetto.

Formazione Sassuolo Femminile

Orfana dell’attaccante Isotta Nocchi, operata per la ricostruzione del legamento crociato, la squadra emiliana dovrà cercherà di mettere in campo la miglior formazione possibile, per battere le campionesse d’Italia.

Questo il probabile 11 scelto da mister Piovani per affrontare il match casalingo (modulo 4-3-3): Kresche, Filangeri, Nowak, Pieidrup, Philtjens, Pondini, Jane, Bellucci, Clelland, Tomaselli, Bragonzi.

Formazione Juventus woman

Montemurro non può contare ancora sulla presenza di Sara Gama assente e in fase di riabilitazione, ma può contare su una rosa d’eccellenza. Quindi potrà effettuare alcune rotazioni, utilizzando altre calciatrici rispetto alla Champions e pescando nel roster a disposizione. Ad esempio dovrebbero tornare fra le titolari Girelli e Rosucci, ma non solo.

Ecco la probabile formazione della Juventus donne (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Nilden, Pedersen, Salvai, Boattin, Caruso, Rosucci, Cernoia, Bonfantini, Girelli, Beerensteyn.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Biglietti Juventus femminile contro Sassuolo

Come comunicato dalla società emiliana sul suo sito internet, chi volesse seguire l’incontro dagli spalti, può acquistare il biglietto il giorno stesso della partita. La biglietteria dello stadio di casa del Sassuolo aprirà dalle ore 11:00 del 24 settembre. Il prezzo del ticket è pari a 10 euro per quello intero e 5€ per il ridotto.

Quando si gioca e come vedere Sassuolo Femminile Juventus Woman in Tv

Si tratta della prima partita della quarta giornata che si gioca sabato 24 settembre alle ore 12.30. Per vederla dovete essere abbonati a TimVision, a Dazn o a Juventus Tv, diversamente potete seguire tutti gli aggiornamenti tramite i canali social delle due squadre.

Vuoi sapere quali sono le altre partite della Serie A donne? Ecco chi gioca nel quarto turno: