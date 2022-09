Parma Women-Milan Femminile derie A 22-23, quando e come vederla

Il Parma donne e il Milan Women, entrambe a tre punti, si affrontano nella quarta giornata di Serie A femminile. Probabili formazioni, pronostico e dove vedere il match.

Scontro diretto in Serie A donne: al Tardini infatti Parma Women e Milan Femminile si daranno battaglia per cercare di smuovere la classifica dopo un avvio di campionato tutt’altro che esaltante.

Ecco intanto le ultime su questa partita di calcio femminile.

Parma-Milan femminile, probabili formazioni

Sia il Parma che il Milan in queste prime giornate sembrano aver trovato un certo equilibrio, anche se per il momento i risultati non sono esaltanti.

Le ducali dovrebbero dunque schierarsi con Capelletti in porta, davanti a lei Santoro, Marchao, Cox e Jelencic mentre in mezzo dovrebbero esserci Benoit, Farrelly ed Heroum che potrebbe comunque anche giocare più alta in caso di 4-2-3-1. Da valutare l’attacco, ma Martinovic, Pirone e Cambiaghi costituiscono un terzetto di sicuro affidamento.

Anche il Milan ha trovato un proprio assetto, quindi come probabile formazione azzardiamo un 3-4-3 a trazione anteriore così schierato: Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Masjasz; Bergamaschi, K. Dubcova, Grimshaw, Tucceri Cimini; Piemonte, Asllani, Thomas.

Parma-Milan donne, pronostico

Come detto, entrambe le squadre hanno tre punti in classifica, frutto in entrambi in casi, curiosamente, di una vittoria contro il Sassuolo.

Sia il Parma che il Milan hanno poi incassato una sconfitta a testa contro la Fiorentina e una contro rispettivamente Inter e Roma. Le crociate hanno inoltre sulle gambe una partita in più, vale a dire quella di Coppa Italia contro il Cesena, peraltro conclusasi con un pirotecnico pareggio.

Guardando la graduatoria si prospetta dunque una sfida piuttosto interessante ed equilibrata, anche se il Milan appare leggermente favorito.

Quando si gioca e dove vedere Parma-Milan femminile

Parma–Milan è in programma sabato 24 settembre alle ore 14.30. allo stadio Ennio Tardini di Parma.

La partita sarà trasmessa in esclusiva in streaming su TIMvision e quindi non sarà possibile vederla gratuitamente in TV.