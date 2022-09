Roma Femminile Vs Fiorentina Women’s Serie A 22-23. Gratis in Tv

AS Roma femminile contro Fiorentina. E’ il big match della 4a giornata di Serie A donne 2022 2023. Probabili formazioni, previsioni e come guardare la diretta Tv.

Roma women-Fiorentina femminile. Si gioca sabato 24 settembre alle ore 14:30 uno degli incontri più importanti di questo turno di Serie A femminile. Di fronte la squadra giallorossa, fra le più accreditate per la lotta al tricolore e la viola, attualmente prima in classifica dopo un ottimo inizio di stagione.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere su questo match: ultime di formazione, precedenti e dove si gioca.

AS Roma donne-Fiorentina, statistiche e pronostici

I precedenti fra le due squadre sono 10 in totale, di questi 8 in Serie A femminile e 2 in Coppa Italia. La Roma women ha vinto 4 volte, la Fiorentina 2, mentre 4 volte è finita in pareggio. L’ultimo incontro fra i 2 club in campionato è datato 23 aprile 2022, quando furono le giallorosse a vincere con il punteggio di 3-2.

La squadra romana, reduce dalla brillante vittoria in Champions League donne contro lo Sparta Praga, potrebbe arrivare stanca a questo incontro. Tuttavia potrebbe anche avere una spinta psicologica in più dal risultato ottenuto in coppa. La squadra toscana arriva in fiducia all’incontro e farà di tutto per vincere e mantenere il primato in classifica. Quindi è quasi impossibile fare previsioni sull’esito di questo match.

Formazioni Roma femminile, partita Serie A

Fra le giocatrici allenate da mister Spugna potrebbe esserci qualche rotazione, visto gli impegni ravvicinati fra campionato e coppa. E’ quindi possibile ipotizzare qualche cambio, ma senza che l’11 iniziale sia troppo diverso rispetto a quello visto di recente, anche perché la sfida richiede il massimo impegno. Ad esempio Bartoli e Haavi decisive in coppa dovrebbero essere tra le giocatrici in campo.

Questa la probabile formazione per il match (modulo 4-3-3): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Minami, Di Guglielmo, Andressa, Giugliano, Greggi, Serturini, Giacinti, Haavi.

Probabile formazione Fiorentina women

Per quanto riguarda la Fiorentina, l’allenatrice Panico potrebbe confermare la formazione che fino ad ora ha ottenuto 3 vittorie su altrettante partite giocate in campionato. Fra le giocatrici viola occhio a Kajan già autrice di 3 gol fino ad ora in Serie A donne, ma anche a tutte le altre presenti nel roster delle toscane.

Su che canale vedere Roma femminile-Fiorentina

La partita fra la squadra giallorossa e quella viola, si gioca allo Stadio Tre Fontane di Roma. I tifosi potranno però vederla in diretta televisiva gratuita, sabato 24 settembre alle ore 14:30. L’incontro verrà trasmesso su La7 (canale 7 del digitale terrestre). In alternativa potete guardare il match, sempre senza abbonamento, in streaming sul sito www.la7.it. La gara sarà inoltre visibile sulla piattaforma streaming a pagamento di TimVision.

