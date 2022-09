Pomigliano Femminile-Como Women. Formazioni e dove vederla

Sia il Pomigliano donne che il Como femminile sono a zero punti nella classifica di Serie A. Probabili formazioni e dove vedere la partita.

Il Pomigliano Femminile e il Como Women danno vita allo scontro-salvezza della quarta giornata della Serie A donne: entrambe ancora a zero punti, le due squadre vorranno senz’altro trovare i primi punti in questo campionato.

In attesa del fischio d’inizio dell’arbitro Luigi Catanoso di Reggio Calabria, andiamo a vedere le probabili formazioni, pronostico, quando si gioca e dove vedere la partita.

Pomigliano-Como femminile, probabili formazioni

Il Pomigliano Femminile in queste prime giornate si è sempre affidato a un 3-5-2molto accorto e molto simile a un 5-3-2: davanti a Cetinja solitamente agiscono Novellino, Rizza, Passeri, Konat e Fusini, mentre in mezzo Sena Das Neves, Ferrario, Galazzi e Di Giammarino sono in quattro per tre soli posti. In attacco Corelli e Martinez Maldonado dovrebbero invece essere confermate anche in questa quarta gara.

Per quanto riguarda invece il Como Women, le lariane sembrano aver trovato nel 4-3-3 il proprio schieramento tipo. La porta sarà affidata a Korenciova, mentre il quartetto Magalhaes Borini–Rizzon–Kravets–Brenn dovrà subire una variazione a causa dell’espulsione di Rizzon, la quale aveva ricevuto un cartellino rosso al termine della sfida contro la Sampdoria. In mezzo dovrebbero invece esserci Karlernas, Hilaj e Picchi, con Kubassova, Di Luzio e Beccari a formare il tridente offensivo.

Como Women: rosa 2022. La formazione del F.C. Como Women

Pronostico Pomigliano Femminile-Como Women

Come detto, entrambe le formazioni si presentano alla sfida con tre sconfitte in altrettante partite sul groppone e quindi zero punti in classifica.

La sfida, anche guardando le rose, appare piuttosto equilibrata. Possibile che alla fine della fiera un pareggio possa accontentare tutti, anche se chiaramente il Pomigliano dovrà cercare di sfruttare il fattore casalingo.

Vedi anche: calendario partite Serie A femminile

Pomigliano-Como femminile, quando si gioca e come vedere la partita

Pomigliano–Como Women si giocherà domenica 25 settembre alle ore 12.30 e sarà un’esclusiva TIMvision: ciò vuol dire che, per vedere la partita del Gobbato, sarà necessario un abbonamento alla piattaforma streaming.