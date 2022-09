Partite Serie C femminile 3^ giornata. Gare spalmate su tre settimane

Calcio femminile Serie C 2022/2023. Partite della terza giornata dei Gironi A, B e C. Quando si gioca

Sarà una terza giornata in versione spezzatino quella del campionato di Serie C femminile 2022/2023. Il dipartimento calcio femminile, al fine di consentire a giocatrici e staff di poter esprimere il voto per le elezioni politiche in programma domenica 25 settembre, aveva inizialmente spostato in blocco il terzo turno a mercoledì 28 settembre.

Essendo però infrasettimanale – e lavorativo – molti club si sono accordati per anticipare o posticipare le partite in calendario, con la giornata che risulta spalmata su più settimane.

Partite Serie C femminile terza giornata, gli anticipi

Il calendario della terza giornata si apre sabato 24 con la disputa di sei partite, tre del Girone A e tre del Girone B. Nel raggruppamento A si disputeranno Pinerolo-Pro Sesto (ore 15.30), Angelo Baiardo-Real Meda (20.00) e Pavia-Pontedera (20.00), mentre nel Girone B Orvieto-Vicenza (15.00), Riccione-Jesina (18.00) e Villorba-Rinascita Doccia (18.30).

Partite Serie C femminile terza giornata Girone A

Di seguito il calendario completo della terza giornata di campionato per quanto concerne il Girone A di Serie C femminile.

Sabato 24 settembre

Pinerolo-Pro Sesto (15.30)

Angelo Baiardo-Real Meda (20)

Pavia-Pontedera (20)

Mercoledì 28 settembre

Vittuone-Su Planu (15.30)

Azalee-Freedom (15.30)

Orobica-Ivrea (15.30)

Martedì 11 ottobre

Lucchese-Fiammamonza (15.30)

Partite Serie C femminile terza giornata Girone B

Di seguito ecco invece il calendario completo del terzo turno di campionato per quanto riguarda il Girone B di Serie C femminile.

Sabato 24 settembre

Orvieto-Vicenza (15)

Riccione-Jesina (18)

Villorba-Rinascita Doccia (18.30)

Mercoledì 28 settembre

Centro Storico Lebowski-Meran Women (15.30)

Sambenedettese-Venezia 1985 (15.30)

Lumezzane-Triestina (15.30)

Venezia-Bologna (15.30)

Padova-Portogruaro (20.30)

Partite Serie C femminile terza giornata Girone C

Di seguito infine il calendario completo della terza giornata stagionale del campionato di Serie C per quanto riguarda il Girone C di Serie C femminile.

Lunedì 26 settembre

Cantera Adriatica Pescara-Crotone (14.30)

Martedì 27 settembre

Grifone Gialloverde-Roma Calcio Femminile (19.45)

Mercoledì 28 settembre

Cosenza-Matera (15.30)

Res Women-Palermo (15.30)

Salernitana-Independent (15.30)

Trestevere-Chieti (15.30)

Lecce-Frosinone (15.30)

Mercoledì 12 ottobre

Sant’Agata-Vis Mediterranea (14.30).