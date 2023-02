L’AS Roma Women si porta a casa un tiratissimo match contro l’Inter femminile. Le giallorosse restano saldamente in testa al campionato di Serie A donne. Gli highlights della partita.

La Roma femminile risponde alla Juventus Women vincendo il big match contro l’Inter donne: le giallorosse, nonostante la buona prova offerta dalle avversarie, sono infatti riuscite a imporsi per 3-2 e a mantenere le distanze in classifica.

Vediamo dunque cronaca e tabellino della partita giocata oggi al Tre Fontane.

Roma-Inter femminile, primo tempo

Partenza decisamente aggressiva della Roma donne: le giallorosse schiacciano infatti subito sull’acceleratore, costringendo l’Inter Women a una gara piuttosto difensiva.

Nonostante ciò, però, ci vogliono venticinque minuti e un grossolano errore difensivo ospite per permettere alla squadra di Spugna di passare avanti: a sbagliare è Santi, la quale involontariamente serve al limite Glionna che non si fa pregare e scaraventa in porta con un tiro centrale ma alto e potente sul quale Piazza non riesce a opporsi. Il vantaggio sblocca un po’ la formazione di casa che da lì in poi sembrerà più sciolta.

Al 29′ Giacinti calcia in diagonale, mandando fuori, ma al 33′ sarà proprio da una conclusione della numero 9 capitolina che nascerà la rete del raddoppio: su una sua botta in diagonale Piazza respinge infatti corto, favorendo così l’intervento di Andressa che non si fa pregare e con un facile tap-in insacca il 2-0.

Nel finale di primo tempo la Roma avrebbe anche una golosissima occasione per chiudere definitivamente i conti, ma Glionna, a tu per tu con Piazza, si divora il 3-0 calciando dritta sul portiere. Nel recupero è invece l’Inter ad andare vicina al gol, tuttavia Chawinga si allarga troppo e permette a Ceasar di chiuderle lo specchio.

Roma-Inter femminile, secondo tempo

Pronti, via e Chawinga si fa perdonare: la numero 11 al 47′ fa infatti suo un pallone vagante in area giallorossa e lo scaraventa con rabbia e determinazione in fondo al sacco per il gol che riapre il match.

Al 70′, però, un altro grossolano errore di Santi (che perde palla sulla propria trequarti) permette a Greggi di recuperare palla, arrivare al limite e scaricare alle spalle di Piazza. È il 3-1 della Roma femminile, una rete che sembra chiudere i conti.

L’Inter non è tuttavia dello stesso avviso e così, al 72′, le meneghini accorciano le distanze con Pandini, la cui incornata su cross dalla destra di Mihashi non lascia scampo a Ceasar.

La reazione della squadra di Guarino tuttavia si conclude qui, in quanto da quel momento in avanti la Roma donne riuscirà a gestire il gol di vantaggio e a portare a casa l’ennesima vittoria stagionale.

Invariate dunque le posizioni di classifica delle due squadre: la Roma rimane infatti prima a +8 dalla Juve femminile, mentre l’Inter Women fallisce la chance del sorpasso alla Fiorentina e resta quarta.

Tabellino AS Roma femminile vs Inter Women

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Giugliano (94′ Kollmats), Greggi; Glionna (59′ Serturini), Andressa (68′ Losada), Haavi; Giacinti. All.: Spugna.

INTER (4-2-3-1): Piazza; Thogersen, Alborghetti, Van der Gragt (80′ Fordos), Merlo; Mihashi, Santi; Chawinga, Pandini, Ajara Njoya; Polli (92′ Calegari). All. Guarino.

RETI: 25′ Glionna (R), 33′ Andressa (R), 47′ Chawinga (I), 70′ Greggi (R), 72′ Pandini (I)