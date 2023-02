La Juventus Women si impone con un secco 0-3 sulla Fiorentina femminile al termine di una partita dominata. Le bianconere sono di nuovo sole al secondo posto nella classifica di Serie A donne. Il video del match.

La Juventus femminile torna a correre: le bianconere si sono infatti imposte per 0-3 in casa di una Fiorentina Women’s praticamente mai in partita, dominando il match dall’inizio alla fine.

Andiamo infatti a vedere cronaca e tabellino della prima partita di questa giornata di Serie A Femminile.

Fiorentina-Juventus femminile, primo tempo

Dominio Juventus Women nella prima parte di gara: già al 6′ Beerensteyn avrebbe una clamorosa occasione su un ottimo cross di Lenzini, ma il suo tiro di prima è fiacco e si spegne docile tra le mani di Baldi. Al 14′ la Juve donne va ancora nuovamente vicina alla rete, ma Baldi para su Grosso e poi Caruso sfiora il palo con un potente rasoterra da fuori.

Al 20′, però, la supremazia bianconera si concretizza: punizione dalla destra di Caruso, “buco” generale della difesa toscana, tocco di Salvai e palla che rimbalza su Erzen che trafigge il proprio portiere.

Nonostante qualche altro buono spunto della squadra di Montemurro, il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Fiorentina-Juventus femminile, secondo tempo

Il copione della ripresa non cambia e al 58′ la Juve Women raddoppia con Beerensteyn, brava a sfruttare un lunghissimo lancio di Peyraud-Magnin (ma anche una dormita della difesa avversaria e la mancata uscita di Baldi) per insaccare lo 0-2.

La risposta della Fiorentina femminile arriva al 70′ con Catena, la quale a tu per tu con il portiere avversario le calcia però addosso.

Il rischio corso sveglia però la Juve femminile e, al 79′, Lenzini regala un altro brivido alla Viola calciando da fuori e trovando, complice un grande intervento di Baldi, la traversa.

Il legno centrato è comunque un avvisaglia di quando sarebbe accaduto di lì a poco: all’83’ infatti Grosso recupera palla in zona ultraoffensiva, arriva sul fondo, fa sedere con una finta un paio di avversarie e poi mette in mezzo per la testa della solissima Girelli, la quale non ha alcuno problema a insaccare a porta sguarnita.

Lo 0-3 è la mazzata definitiva per la Viola che deve dunque arrendersi allo strapotere dimostrato dalla formazione ospite.

La Juventus femminile stacca dunque proprio la Fiorentina donne in classifica, riprendendosi il secondo posto in solitaria alle spalle della lanciatissima Roma. Le ragazze di Panico, invece, devono guardarsi le spalle dall’Inter, attuale quarta forza del campionato.

Tabellino Fiorentina femminile vs Juventus Women 0-3

FIORENTINA (4-4-2): Baldi; Erzen, Tortelli, Agard, Jackmon (65′ Tucceri Cimini); Cafferata (65′ Catena), Johannsdottir (79′ Mijatovic), Severini, Zamanian; Hammarlund (79′ Longo), Kajan. All.: Panico

JUVENTUS (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Sembrant, Salvai; Grosso (84′ Duljan), Caruso; Bonansea (65′ Cantore), Gunnarsdottir (65′ Pedersen), Beerensteyn; Girelli (84′ Nystrom). All.: Montemurro

RETI: 20′ Salvai, 58′ Beerensteyn, 83′ Girelli

