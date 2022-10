Roma femminile-Parma. Posticipo 5a giornata Serie A donne 2022-23

AS Roma femminile vs Parma women. Quando si gioca la partita di Seria a fra giallorosse e gialloblu. Formazioni, pronostici e come vederla.

Roma donne-Parma, è il posticipo del 5° turno di campionato di calcio femminile 2022 2023. Si gioca infatti domenica 2 ottobre alle ore 14:30, presso il centro sportivo di Trigoria (e non allo stadio Tre Fontane come avviene di solito). La squadra capitolina arriva a questo incontro dopo la vittoria in Champions League e vuole continuare il momento positivo, il Parma invece vuole ottenere punti in chiave salvezza.

AS Roma women vs Parma femminile, previsioni

E’ la prima volta che queste due squadre si incontrano una partita di Serie a femminile. Infatti, mentre la Roma è da anni una delle squadre più importanti del nostro torneo, per il Parma si tratta del primo anno in massima serie, dopo aver acquistato il titolo sportivo.

Ma anche se non ci sono precedenti fra le due squadre, è presumibile che sarà un incontro ricco di spunti. La squadra giallorossa è reduce dal successo nell’ultima di campionato, mentre quella emiliana ha subito una sonora sconfitta contro il Milan. La Roma appare quindi favorita, anche visto l’attuale secondo posto in classifica. Tuttavia la gara non è scontata.

Roma femminile contro Parma probabili formazioni

Uno dei motivi che rende questo incontro più incerto di quanto sembrerebbe, è la stanchezza che la Roma potrebbe patire dopo la partita infrasettimanale di coppa.

Mister Spugna, che in conferenza stampa ha dichiarato che bisogna stare attenti al Parma, potrebbe cambiare alcune delle giocatrici giallorosse rispetto alle gare precedenti. Ecco quindi la possibile formazione della Roma women in questo incontro (modulo 3-5-2): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Minami, Serturini, Cinotti, Giugliano, Greggi, Haavi, Lazaro, Giacinti.

Il Parma donne ha invece avuto tutta la settimana per preparare il match e cercherà di sorprendere la avversarie. Queste la formazione che mister Ulderici sta pensando di schierare per la gara di domenica (modulo 4-3-3): Capelletti, Santoro, Heroum, Cox, Jelenčić, Bardin, Silvioni, Benoit, Martinovic, Pirone, Marchao.

Dove vedere Roma-Parma femminile in Tv

La partita in calendario domenica 2 ottobre 2022 alle ore 14:30 si potrà guardare solo pagando un abbonamento. Infatti, l’incontro verrà trasmesso in streaming su TimVision. Non sarà invece possibile guardarla gratis, visto che La7 trasmetterà un altro incontro questa giornata.

