Juventus women-Pomigliano Serie A donne 22/23. A che ora si gioca

Quando gioca la Juventus femminile contro il Pomigliano? Orario partita 5a giornata di Serie A 2022 2023. Probabili formazioni e dove vederla.

Juve femminile vs Pomigliano donne, si gioca domenica 2 ottobre in casa della squadra bianconera, vale a dire allo stadio di Vinovo. La Juventus donne deve ritrovare la vittoria nel campionato di Serie A, dopo il pareggio rimediato nell’ultima giornata contro il Sassuolo. Il Pomigliano invece è a caccia di punti salvezza.

Come andrà a finire questo incontro? Cerchiamo di capirlo in base a statistiche, ultime di formazione e non solo.

Vedi anche: Calendario Serie A femminile 2022-23

Juventus femminile-Pomigliano precedenti e previsioni

Nei 3 precedenti fra le due squadre (2 in campionato e 1 in Coppa Itala femminile) ha sempre vinto la Juve women. Quindi la squadra campana non è mai riuscita ad ottenere nemmeno un punto contro le campionesse d’Italia in carica.

A giudicare da queste statistiche e considerando che al momento il Pomigliano è ultimo in classifica con 1 punto, mentre la Juve ha bisogno di vincere per tenere il passo dell’Inter capolista (con 2 punti di vantaggio), il pronostico è tutto dalla parte bianconera. Ma le calciatrici juventine faranno bene a non abbassare la guardia per evitare brutte sorprese.

Probabile formazione Juventus women

Dopo il passaggio del turno in Champions, l’allenatore della squadra bianconera potrebbe fare dei cambi, per gestire le forze. In particolare potrebbe tornare fra le 11 titolari Sara Gama, che si è già rivista in campo per uno spezzone di partita del secondo tempo in coppa, dopo aver recuperato da un infortunio.

In attacco scalpita Sofia Cantore per una maglia da titolare, senza dimenticare le altre. Ma per sua fortuna Montemurro dispone di una rosa di giocatrici ampia, che gli permette di scegliere come meglio crede di volta in volta. Di conseguenza ecco la possibile formazione della Juve donne in campionato (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Nilden, Gama, Salvai, Boattin, Grosso, Rosucci, Gunnarsdottir, Cernoia, Cantore, Beerensteyn.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Formazione Pomigliano calcio femminile

Per quanto riguarda il Pomigliano women, attenzione alla centrocampista brasiliana Tatiely Cristina Sena das Neves, autrice di 2 gol nella precedente partita giocata contro il Como. Quindi particolarmente in forma. Per il resto mister Romaniello dovrebbe confermare molte delle giocatrici già viste all’opera nell’ultima di Serie A.

Questa la probabile formazione con cui le campane potrebbero scendere in campo contro la Juve donne (modulo 5-3-2): Cetinja, Fusini, Konat, Passeri, Rizza, Novellino, Di Giammarino, Ferrario, Sena das Neses, Amorim e Corelli.

Juventus donne-Pomigliano donne in streaming

La gara in calendario domenica 2 ottobre alle ore 12:30, non verrà trasmessa in Tv da La7. Sarà quindi necessario pagare un abbonamento per guardare l’incontro fra bianconere e campane. In particolare il match si può guardare in streaming su TimVision, sul canale tematico Juventus Tv e su Dazn.

Vedi anche le altre partite della 5a giornata di Serie a femminile: