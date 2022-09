Como Women-Inter femminile, testa-coda in Serie A donne 2022. Data orario

L’Inter Women, prima in classifica, affronta il Como donne. Quando si gioca, dove vederla, pronostico e probabili formazioni.

L’Inter femminile, nuova capolista della Serie A donne, fa visita al Como Women fanalino di coda nella prima partita di questo turno di campionato.

Vediamo dunque quando si gioca e come vedere la partita, probabili formazioni e pronostico del match.

Como-Inter femminile, quando si gioca e dove vederla

La partita tra Como Women e Inter femminile si disputerà venerdì 30 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 19.00. Teatro della sfida sarà lo Stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno.

Essendo Como-Inter un’esclusiva TIMvision, per vederla sarà necessario un abbonamento alla piattaforma.

Como-Inter Women, probabili formazioni

Piccola premessa: in occasione della sfida contro l’Inter, sulla panchina del Como non ci sarà De La Fuente, squalificato dopo la partita contro il Pomigliano Femminile. Detto questo, non ci dovrebbero essere troppi cambi rispetto alla sfida pareggiata in Campania: l’attacco dovrebbe sempre essere affidato a Chiara Beccari e Greta Di Luzio, con Vivien Beil che dopo la rete dell’ultima partita dovrebbe poter avere a disposizione una maglia da titolare. Indubbia anche la presenza di Korenciova tra i pali, qualcosina potrebbe invece magari cambiare nella difesa e nel centrocampo del 4-3-3 delle lariane.

Passando invece all’Inter, Rita Guarino potrebbe far rifiatare qualche titolare e concedere qualche chance a chi sin qui ha giocato meno. Lo “scheletro” dovrebbe rimanere quello classico, ma giocatrici come Fordos, Robustellini, Brustia, Csiszar o Simonetti potrebbero trovare minuti importanti, permettendo a quelle più utilizzate di tirare il fiato.

Pronostico Como Women-Inter femminile

La posizione in classifica e la qualità delle due squadre almeno sulla carta non lasciano grande spazio alle interpretazioni: l’Inter in questa partita parte come nettamente favorita.

A giocare a favore del Como donne potrebbero tuttavia essere il fattore casalingo, l’entusiasmo per il primo punto trovato e, magari, un’eventuali sottovalutazione dell’impegno da parte delle nerazzurre. Il pronostico, comunque, resta come detto tutto per le ragazze di Guarino.

