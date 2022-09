Fiorentina Women’s-Sassuolo femminile 2022, quando si gioca e dove vederla

La Fiorentina femminile contro il Sassuolo Women nel quinto turno di Serie A femminile 2022. Probabili formazioni e come vederla in Tv.

Fiorentina Femminile–Sassuolo Women apre la domenica di Serie A donne: la Viola, dopo il k.o. contro la Roma, va a caccia di riscatto contro le neroverdi.

Vediamo dunque probabili formazioni, quando si gioca, dove vedere questa partita di calcio femminile e il pronostico del match.

Fiorentina-Sassuolo femminile, probabili formazioni

La Fiorentina donne non dovrebbe avere nuove indisponibilità, quindi salvo infortuni dell’ultimo minuto non ci saranno grandi cambiamenti rispetto alla formazione che ha affrontato la Roma. Confermato dunque il 4-2-3-1 di Panico, anche se c’è un piccolo “caso” in casa viola: Sabatino, capocannoniera dello scorso campionato, in questa prima parte di stagione non sta trovando molto spazio e sicuramente la sua è un’assenza che fa notizia. Che sia la volta buona?

Dopo al buona prova offerta contro la Juve, anche Piovani dovrebbe grossomodo confermare il 3-5-2 già visto durante le scorso weekend. Sicuramente comunque non ci sarà Bragonzi: il talentino di proprietà Juventus era stata espulsa proprio contro le bianconere ed è quindi stata fermata per un turno dal Giudice Sportivo. Davanti si va dunque verso la conferma del tandem Popadinova–Clelland.

Quando si gioca Fiorentina-Sassuolo Women, biglietti e dove vederla

Fiorentina Women’s-Sassuolo femminile si disputerà sabato 1° ottobre alle ore 12.30 al Pietro Torrini di Sesto Fiorentino. I biglietti saranno acquistabili direttamente allo stadio.

La sfida potrà comunque essere seguita anche in streaming su TIMvision, ma servirà un abbonamento alla piattaforma.

Pronostico Fiorentina-Sassuolo donne

La classifica attuale sembra mettere la Fiorentina Femminile in una posizione di vantaggio rispetto alle avversarie: la Viola ha infatti cominciato alla grande questa stagione e giocare in casa sicuramente rappresenta un ulteriore punto a favore della squadra di coach Panico.

Il Sassuolo Women arriva tuttavia dal prestigioso pareggio contro la Juventus, il che ha senz’altro portato una ventata di ottimismo tra le fila di Piovani. Occhio dunque a non sottovalutare le emiliane…

