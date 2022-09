Milan femminile-Sampdoria Women Serie A 2022. Partita gratis in TV

Il Milan femminile domani contro la Sampdoria Women. A che ora si gioca, probabili formazioni e dove vedere la partita.

Il Milan Women cerca di dare continuità alla rimonta, la Sampdoria femminile cerca di rialzarsi dopo il k.o. contro l’Inter: la sfida di Serie A donne tra rossonere e blucerchiate si prospetta decisamente interessante. In attesa di questa partita di calcio femminile, vediamo le ultime notizie a riguardo.

Milan-Sampdoria femminile, probabili formazioni

L’importanza della sfida e il valore di entrambe le squadre imporrà agli allenatori di schierare le migliori formazioni possibili per cercare di trovare tre punti importanti in ottica play-off.

Per quanto riguarda il Milan, in campo dovrebbero dunque andare in campo tutte le “big”: le varie Laura Giuliani, Kamila Dubcova, Valentina Bergamaschi dovrebbero essere al proprio posto.

Discorso identico dall’altra parte, con Cincotta che difficilmente si priverà di elementi quali Michela Giordano, Cecilia Re, Sara Baldi, Yoreli Rincon, Stefania Terenzi e Kelly Gago.

Quando si gioca Milan-Sampdoria femminile e dove vederla

Sarà il Centro Sportivo Vismara di Milano a ospitare la partita tra Milan Women e Samp femminile, match in programma sabato 1° ottobre alle ore 14.30.

La gara sarà peraltro disponibile gratuitamente sia in TV su La7 che in streaming su La7.it. La gara, come di consueto, sarà comunque trasmessa anche da TIMvision.

Pronostico Milan-Sampdoria Women

Il Milan femminile ha cominciato il campionato con due sconfitte, ma nelle successive due partite si è riscattato battendo Sassuolo e Parma, portando a casa sei punti che sicuramente hanno dato morale.

La Sampdoria Women è invece sin qui la grande sorpresa del campionato, anche se il k.o. contro l’Inter sembra aver leggermente ridimensionato la formazione ligure.

La sfida si preannuncia decisamente equilibrata e un pareggio sembra essere un’ipotesi tutto sommato piuttosto credibile.

