Risultati Serie B femminile 4^ giornata. La Lazio aggancia la vetta

Serie B Femminile 2022/2023. Tutti i risultati e marcatori delle partite della quarta giornata. Il Ravenna ferma il Napoli, il Brescia va a -2

La quarta giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023 si rivela molto avvincente e non regala nulla di scontato. A iniziare dal pareggio del Napoli in casa del Ravenna, con le partenopee che si vedono agganciate in vetta alla classifica dalla Lazio vittoriosa sul San Marino Academy.

Risultati quarta giornata Lazio-San Marino Academy 3-0

Importante affermazione della Lazio di Massimiliano Catini. Le biancocelesti superano 3-0 a Formello il San Marino Academy realizzando tutte le reti nella seconda frazione di gioco. Le laziali confezionano il successo grazie ai gol di Chatzinikolau, Visentin su calcio di rigore e Fuhlendorff e grazie a questi tre punti agganciano la vetta del Napoli.

Serie B Ravenna-Napoli 1-1

Termina 1-1 invece la partita fra Ravenna e Napoli. Le partenopee si vedono quindi agganciate in testa dalla Lazio. La formazione di Dimitri Lipoff si porta avanti al 35’ con un bellissimo pallonetto di Adam sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma le romagnole insistono e, dopo diversi tentativi, trovano la rete dell’1-1 all’82’ con Mariani, brava ad avventarsi su un pallone nella mischia e a battere il portiere rivale.

Serie B Brescia-Verona 2-1

I fari della quarta puntata erano puntati anche sul “derby” fra le confinanti Brescia e Verona, con le Leonesse uscite vincenti 2-1. Al “Rigamonti” la solita Luana Merli, al 69′, porta avanti le lombarde, mentre un minuto più tardi Fracas cala il raddoppio. Al 79’ Peretti trasforma un calcio di rigore che accorcia le distanze, ma al triplice fischio i tre punti vanno alla squadra di Seleman.

Di seguito ecco l’elenco delle partite della quarta giornata di campionato con i relativi marcatori.

Ternana-Trento 3-0 31’ Spyridonidou (T), 43’ Di Criscio (T), 51’ Vigliucci (T)

Cittadella-Apulia Trani 2-1 30’ Kongouli (C), 57’ Kongouli (C), 75’ Vazquez (AT)

Arezzo-Cesena 1-4 13’ Costi (C), 19’ Costi (C), 39’ Rossi (C), 59’ Razzolini (A), 83’ Nano (C)

Brescia-Hellas Verona 2-1 69’ L. Merli (B), 70’ Fracas (B), 79’ rig. Peretti (V)

Chievo Verona Women-Tavagnacco 1-1 38’ Dallagiacoma (C), 79’ rig. Ferrer (T)

Lazio-San Marino Academy 3-0 54’ Chatzinikolau (L), 63’ rig. Visentin (L), 90’ Fuhlendorff (L)

Ravenna-Napoli Femminile 1-1 35’ Adam (N), 82’ Mariani (R)

Sassari Torres-Genoa 1-2 48’ Fadini (T), 56’ Campora (G), 82’ aut. Deiana (G)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Napoli e Lazio condividono la vetta della classifica con 10 punti dopo quattro giornate. Imbattuta è anche il Brescia, quinta con 8 punti.

Prossimo turno Serie B femminile

Il campionato di Serie B femminile sarà nuovamente in campo il 23 ottobre alle 15 per la disputa della quinta giornata.

Domenica 23 ottobre

Apulia Trani-Arezzo

Cesena-Ravenna

Genoa-Lazio

Hellas Verona-Chievo Verona Women

Napoli Femminile-Ternana

San Marino Academy-Brescia

Tavagnacco-Sassari Torres

Trento-Cittadella