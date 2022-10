Partite Serie B femminile 4^ giornata 2022/2023. Napoli a difesa della vetta

Calcio femminile Serie B 2022/2023 partite quarta giornata. Lazio e Brescia proveranno a ricucire. Come vederle tutte in tv

La quarta giornata del campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023 si giocherà interamente domenica 16 ottobre. Ternana-Trento aprirà il palinsesto a mezzogiorno, poi tocca a Cittadella-Apulia Trani (12.30) e infine a tutte le altre con inizio alle 15.

Partite Serie B femminile 4^ giornata Brescia-Verona

Anche se non può essere considerato un vero derby essendo appartenenti a due regioni diverse, la partita fra Brescia e Verona è sempre molto sentita essendo comunque due province confinanti.

Le Leonesse sono reduci dal primo successo in campionato e da un buon pareggio in amichevole con il Como, club di Serie A, mentre le venete hanno un punto in meno e sono a quota 4 dopo tre giornate.

Serie B Ravenna-Napoli e Lazio-San Marino Academy

La capolista Napoli, unica squadra a punteggio pieno, è invece attesa sul terreno di gioco del Ravenna Women.

La Lazio, seconda della classe, ospiterà invece il San Marino Academy sul proprio terreno di gioco con l’obiettivo di provare a ridurre il gap che la separa dal Napoli.

Calendario quarta giornata Serie B

Apulia Trani e Genoa andranno invece a caccia dei primi punti stagionali. Le pugliesi sono attese alle 12.30 sul campo del Cittadella, mentre le liguri dovranno vedersela con la Torres. Di seguito il calendario completo.

Domenica 16 ottobre ore 12

Ternana-Trento

Domenica 16 ottobre ore 12.30

Cittadella-Apulia Trani

Domenica 16 ottobre ore 15

Arezzo-Cesena

Brescia-Verona

Chievo-Tavagnacco

Lazio-San Marino Academy

Ravenna Women-Napoli

Sassari Torres-Genoa

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023 dopo la disputa dei primi tre turni di campionato.

Dove vedere la Serie B femminile gratis

Tutte le partite del campionato di Serie B femminile 2022/2023 saranno trasmesse da Eleven Sports.

La visione di tutti gli eventi è gratuita, ma è necessaria la registrazione al portale. Questa operazione non comporta nessun costo a carico dell’utente.